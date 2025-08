Domenica In torna l’ipotesi della conduzione a tre: ecco chi affiancherà Mara Venier

Dopo l'uscita di scena di Nek e Gabriele Corsi dal progetto di conduzione a tre per Domenica In, la Rai non sembra intenzionata a rinunciare a questa formula. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Adnkronos, Mara Venier potrebbe essere affiancata nella prossima stagione da due volti noti del panorama televisivo e giornalistico: il giornalista Tommaso Cerno e l'esperto di moda e conduttore Enzo Miccio. Un cast corale che andrebbe a caratterizzare l'edizione del cinquantesimo anniversario dello storico contenitore domenicale.

L'indiscrezione di Adnkronos si prossimi co-conduttori

Come riporta l'agenzia di stampa, Tommaso Cerno potrebbe approdare nella prossima edizione Domenica In per curare insieme a Mara Venier uno spazio di talk dedicato all'attualità. La conduttrice, determinata a celebrare in grande stile la cinquantesima stagione del programma, starebbe puntando su un cast diversificato per arricchire i contenuti dello show della domenica pomeriggio.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane, oltre a quello di Cerno, è emerso anche quello del Wedding Planning Enzo Miccio, che, secondo l'Adnkronos potrebbe occuparsi della sezione dedicata allo spettacolo e alle tendenze. Le conferme definitive, tuttavia, arriveranno solo con la chiusura dei contratti prevista a fine agosto.

Enzo Miccio

L'addio di Nek e Gabriele Corsi: i motivi del forfait

Il progetto iniziale prevedeva una conduzione a tre, con Mara Venier affiancata dal cantante sardo e dal conduttore del Nove. Tuttavia, Nek aveva già rinunciato nei mesi scorsi e, a sorpresa, anche Gabriele Corsi ha annunciato il proprio forfait. La Rai in un comunicato ufficiale, ha spiegato che la decisione è stata presa di comune accordo per motivi professionali, poiché la partecipazione a Domenica In risultava incompatibile con altri progetti già avviati dall'artista. Tuttavia, pare che Gabriele Corsi nutra un certo rancore nei confronti di Mara Venier.

Chi sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio

Il primo è un giornalista, scrittore ed ex senatore, noto per le sue posizioni dirette e il suo impegno nel dibattito politico e culturale. Tommaso Cerno nel corso della sua carriera ha diretto testate come L'Espresso e Il Messaggero Veneto e ha partecipato come ospite a vari talk show televisivi.

Enzo Miccio, invece, è uno dei volti più amati della TV legata alla moda e al wedding design. Divenuto popolare con il programma Ma come ti vesti?, ha condotto trasmissioni come Diario di un wedding planner e Top - Tutto quanto fa tendenza, portando il suo stile e la sua competenza in tema di eleganza e spettacolo.