Oggi su Rai 1 Mara Venier accoglie Alberto Ravagnani e Ficarra e Picone, ma la puntata si interromperà alle 14:55 per lasciare spazio alla finale di Coppa Davis, che andrà avanti per diverse ore

Puntata lampo per Domenica In* in questa domenica 29 novembre su Rai 1: il programma condotto da Mara Venier durerà infatti meno di un'ora, dovendo lasciare spazio alla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, con una diretta che porterà la sfida per il titolo nelle case degli italiani.

Lo show domenicale andrà in onda dalle 14:00 alla 14:55**, quando la linea passerà all'appuntamento con il tennis.

Non mancheranno comunque le interviste negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Accanto a Mara Venier ci saranno come sempre Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, pronti ad accompagnare il pubblico nel corso della puntata.

Tra gli ospiti attesi c'è Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato popolare sui social grazie alla community di giovani che ha costruito negli ultimi anni. Attualmente impegnato come concorrente a Ballando con le stelle, Ravagnani racconterà a Mara Venier il proprio percorso personale e professionale, soffermandosi anche sulla scelta, particolarmente difficile, di lasciare il ministero sacerdotale. E siamo certi che, come accaduto una settimana fa con Anna Safroncik e Leonardo Lini, anche questa volta "zia Mara" si intrufolerà nella vita privata del semifinalista di Ballando, cercando risposte sulla presunta relazione con la sua maestra di ballo (a cui sabato prossimo Ravagnani dedicherà l'esibizione).

La notte delle fragole: una scena del film

Spazio anche al cinema con Ficarra e Picone: il duo comico sarà protagonista di un'intervista durante la quale presenterà il nuovo film La notte delle fragole.

Al termine di Domenica In, come detto, prenderà il via la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Per questa ragione salteranno i consueti appuntamenti con Da noi... a ruota libera e L'Eredità. La normale programmazione riprenderà solo alle 20:00 con il TG1, seguito da Affari Tuoi e dalla nuova puntata della fiction La famiglia Panini.