Domenica In: tutti gli ospiti di domenica 9 marzo 2025

Domenica In torna a fare compagnia anche oggi al suo affezionato pubblico di Rai 1 con una nuova puntata, la numero 26, ricca di ospiti.

Diverse star, del mondo dello spettacolo e non solo, parteciperanno alla trasmissione condotta come sempre da Mara Venier, che sarà in diretta dagli studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma dalle 14.00 alle 17.10.

Gli ospiti di domenica 9 marzo 2025

Le prime ospiti del programma saranno Patrizia Vernola, moglie di Mino Reitano, scomparso nel 2009 a causa di un tumore all'intestino, insieme alle figlie Grazia e Giuseppina, per ricordare il grande cantautore calabrese.

Eleonora Giorgi in una scena di Mani di fata (1983)

Sarà poi la volta di Vittorio Cecchi Gori, che ripercorrerà la propria lunga carriera nel cinema e la sua vita privata, amori compresi, quello per l'ex moglie (e madre dei suoi due figli), Rita Rusic, e quello per Valeria Marini, sua compagna per diversi anni. Cecchi Gori ricorderà anche Eleonora Giorgi, protagonista di molti dei film prodotti dalla sua casa di produzione.

Spazio alla musica a Domenica In

Non mancheranno anche gli ospiti musicali come Brunori Sas, che si esibirà con il brano L'albero delle noci, presentato all'ultimo Festival di Sanremo, il primo per il cantautore calabrese che si è classificato in terza posizione. insieme a

Sempre dal Festival ci sarà anche Clara, che canterà la sua canzone Febbre.

Mara Venier intervisterà poi Serena Dandini, che presenterà il suo romanzo, C'era la luna, mentre la giornalista Tiziana Panella interverrà insieme al marito Vittorio Emanuele Parsi, ripercorrendo il periodo di salute difficile vissuto da Parsi e raccontato in un libro dal titolo La vita due volte.

Mara Venier è una delle storiche conduttrici del varietà domenicale di Rai 1; la conduttrice ha presentato Domenica In per ben sedici edizioni, sia in solitaria che al fianco di altri conduttori assai noti come Pippo Baudo, Massimo Giletti, Carlo Conti e Luca Giurato.