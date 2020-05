Domenica In, ospiti Albano, Ferzan Ozpetek e Anna Tatangelo, oggi su Rai1

Domenica In e Mara Venier tornano oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti tra cui Albano, in collegamento dalla Puglia, Ferzan Ozpetek e Anna Tatangelo.

Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti: Mara Venier si prepara dunque ad accogliere nel suo salotto televisivo ancora tanti amici, in attesa di sapere quando potrà salutare il pubblico della trasmissione domenicale per questa stagione e prendere finalmente un periodo di meritato riposo.

La nuova puntata di Domenica In, in onda oggi, 24 maggio, avrà tra i suoi protagonisti Albano Carrisi, che ha da poco festeggiato il suo 77° compleanno, si racconterà tra carriera e vita privata dalla sua tenuta di Cellino San Marco; Anna Tatangelo si collegherà dalla sua casa romana per parlare di come ha trascorso questo periodo di riposo forzato insieme a suo figlio Andrea, che ha da poco compiuto 10 anni. La coppia Francesca Barra e Claudio Santamaria, in collegamento da Milano, si soffermerà sugli aspetti del proprio isolamento e sul fatto che si sia rivelata una buona occasione per lavorare a nuovi progetti.

Poi il regista Ferzan Ozpetek interverrà per presentare il suo ultimo romanzo "Come un respiro", che in poche settimane ha già conquistato i primi posti nella classifica dei libri più venduti, mentre Elisa Isoardi racconterà alcune novità sulla ripartenza da lunedì 25 maggio del programma "La Prova del Cuoco".

E ancora, la virologa Ilaria Capua, che ha appena pubblicato il libro dal titolo "Il dopo", si collegherà dalla Florida per fornire gli ultimi aggiornamenti sull'attuale situazione sanitaria e sulle misure che si stanno adottando in tutto il mondo per contenerne la diffusione e il contagio. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il sindaco di Capri Marino Lembo si collegheranno rispettivamente da Piazza San Marco e dalla celebre piazzetta caprese, per raccontare come queste due città si stanno organizzando per affrontare la ripartenza in vista della prossima stagione turistica.