Domenica In, la nuova stagione riparte oggi su Rai 1 con Laura Pausini e tanti ospiti

Domenica In riparte oggi su Rai 1 nel segno di Laura Pausini. La cantante sarà infatti la super ospite della prima puntata del programma condotto da Mara Venier, in onda dlle 14:00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Al centro dell'intervista ci saranno la musica, i nuovi progetti e il prossimo ritorno sul palco. Laura Pausini ha da poco pubblicato Io Canto 2, disponibile anche in una versione spagnola recentemente nominata ai prossimi Latin Grammy, mentre in radio è arrivato il nuovo singolo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, cover di un brano di Raf. L'artista si prepara inoltre a tornare dal vivo con la nuova tournée mondiale, che prenderà il via il prossimo 1° ottobre da Mantova, con una seconda data prevista il giorno successivo. Il tour ha già superato i 450.000 biglietti venduti nel mondo.

Gli ospiti della prima puntata di Domenica In

Il salotto di Mara Venier sarà particolarmente affollato in questa prima puntata. Tra gli ospiti ci sarà Raoul Bova, protagonista della nuova serie di Rai 1 Tutto l'amore che resta, al via martedì 29 settembre. Spazio anche a Luca Argentero, che presenterà la quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, in arrivo sempre su Rai 1 da giovedì 1° ottobre.

In studio arriveranno inoltre Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli. La giornalista presenterà il libro La bambina del miracolo, dedicato alla madre scomparsa nel 2017. A parlare di storia e attualità sarà invece Aldo Cazzullo, che presenterà il suo nuovo libro Quando l'Italia rinacque.

Attualità, moda e la nuova band nel salotto di Mara Venier

Il cast fisso di Domenica In stagione 2026/2027

La prima puntata guarderà anche ai principali temi della settimana. Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti di attualità insieme a Piero Sansonetti, Francesca Barra e Flaminia Bolzan. Non mancherà poi lo spazio dedicato alla moda: Enzo Miccio porterà in studio le nuove tendenze legate a stile e look. Tra gli appuntamenti della puntata ci sarà anche il Pranzo della domenica, con l'inviato Savino Zaba collegato dalla casa di una famiglia italiana in Calabria.

La parte musicale sarà affidata ad Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che presenteranno in studio la nuova sigla di Domenica In accompagnati da un corpo di ballo. Novità anche per la formazione musicale del programma: in studio ci sarà infatti la nuova band, guidata dal nuovo frontman Timothy Cavicchini.