Domenica In, oggi su Rai1 torna Mara Venier: ospiti e anticipazioni

Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con Mara Venier al timone di una puntata che si svolgerà senza pubblico in studio ma che, notizia non scontata, andrà comunque in onda.

La scorsa domenica, infatti, per la prima volta in 44 anni, la trasmissione domenicale di Rai1 non era andata in onda per via di un caso di positività negli studi in cui lo show viene registrato. A distanza di 7 giorni, però, Mara Venier e gli autori hanno deciso di tornare a far compagnia all'affezionatissimo pubblico, anche se: "Non sarà facile ma ci provo, anche se non voglio nascondere che in questo momento mi sento molto fragile". La conduttrice ha infatti svelato che la RAI le ha dato la possibilità di scegliere e: "Ci ho pensato e alla fine ho deciso di riprendere anche se ho paura. Sono giorni che non esco di casa e non dormo, le notizie sono terribili e non si riesce a vedere la luce i morti sono così tanti. Non posso garantire che il programma durerà tre ore e mezzo come sempre, è un tentativo. Io ci metto tutta la volontà di essere in onda per tenere compagnia al pubblico che mi vuole bene".

Oggi, domenica 22 marzo, sono attesi in collegamento Luca Argentero, che parlerà della nuova fiction che lo vede protagonista Doc - Nelle tue mani, Gigi D'Alessio, Lino Banfi, Renzo Arbore. Dovrebbe essere presente, probabilmente dallo studio anche se a debita distanza, anche Arisa.