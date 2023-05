Domenica In con Mara Venier: Claudio Baglioni ospite oggi 14 maggio

Oggi 14 maggio, Mara Venier aprirà nuovamente le porte del suo salotto per una nuova puntata di Domenica In, che andrà in onda su Rai 1 e Rai Italia a partire dalle 14:00 Durante questa puntata, si affronteranno diversi argomenti interessanti, tra gli ospiti segnaliamo Claudio Baglioni, che presenterà il film-evento 'Tutti su! Buon compleanno Claudio'.

La puntata si aprirà proprio con l'attesissima presenza in studio di Claudio Baglioni che, come abbiamo anticipato, interverrà per presentare il film-evento Tutti su! Buon compleanno Claudio, tratto dagli spettacoli di Caracalla del 2022 e che uscirà nelle sale cinematografiche il 15, 16 e 17 maggio, in concomitanza con il compleanno del cantautore; nel corso della lunga intervista con Mara Venier, Baglioni presenterà gli eventi live 'aTUTTOCUORE' che partiranno a settembre e si esibirà dal vivo al pianoforte interpretando alcuni suoi grandi successi per la gioia dei telespettatori e dei fan in studio.

Eleonora Daniele, conduttrice del programma di successo del day time di Rai1 'Storie italiane', in occasione della Festa della Mamma sarà in studio insieme alla figlia Carlotta, di cui Mara Venier è madrina di battesimo e che compirà 3 anni il prossimo 25 maggio.

La leggenda del tennis Adriano Panatta sarà invece protagonista di un'intervista sulla sua carriera sportiva e sulla vita privata, insieme alla moglie Anna Bonamigo, che ha sposato a Venezia il 10 ottobre 2020.

Infine, per lo spazio dedicato al cinema, l'attrice e produttrice Marina Cicogna, premiata pochi giorni fa con il 'David di Donatello' alla carriera, interverrà per presentare il libro autobiografico 'Ancora spero. Una storia di vita e di cinema'

L'attore e regista Rocco Papaleo presenterà il suo film Scordato, qui trovate la nostra recensione di Scordato, del quale è regista e interprete insieme alla cantante Giorgia, uscito il 13 aprile scorso nelle sale cinematografiche di tutta Italia e molto apprezzato dal pubblico.