Dolittle, Robert Downey Jr. alle prese con un casting molto insolito (VIDEO)

In occasione dell'uscita di Dolittle, è stato rilasciato un video che vede la star Robert Downey Jr. impegnata in una serie di audizioni davvero molto particolari.

Per lanciare Dolittle, il nuovo film con Robert Downey jr., la Universal ha rilasciato un video in cui l'attore è alle prese con una serie di improbabili provini per scegliere gli animali da poter far recitare nella pellicola. Per l'occasione ad ogni animale vengono date delle battute riprese da film molto noti e il risultato è esilarante.

Dolittle è basato sul personaggio principale della serie di romanzi dello scrittore britannico Hugh Lofting, già portato sullo schermo con il favoloso dottor Dolittle e il remake con Eddie Murphy del 1998. Protagonista è un medico che ha il dono particolare di poter dialogare con gli animali. Le audizioni di fatto sono un piccolo film nel film perché ad essere provinati da Robert Downey Jr.. sono i personaggi che poi avranno le voci di Octavia Spencer, Emma Thompson, Rami Malek, Tom Holland e Marion Cottilard. Ognuno di loro si trova così a recitare frasi da film come Lo squalo, Fast and Furious, Cattivissimo Me, Notting Hill e addirittura Scarface in cui viene anche mimata l'iconica scena di Tony Montana con il mitra. Anche se forse il migliore di tutti è la tigre che fa una interpretazione impeccabile del T-Rex di Jurassic Park per poi chiedere con la voce suadente di Ralph Fiennes: "Ho avuto la parte" e obbligare Downey Jr a dargliela.

The Voyage of Doctor Dolittle: il cast di doppiatori

Il film racconta le vicende dell'eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell'Inghilterra vittoriana, che vive nascosto nella sua dimora, con il suo esercito di animali esotici a fargli compagnia dopo la morte della moglie. Quando la regina si ammala gravemente, Dolittle è costretto suo malgrado a prendere il mare per dirigersi su un'isola leggendaria accompagnato da un giovane apprendista e dai suoi amici animali in cerca di una cura. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 17 gennaio, mentre in Italia arriverà il 30.