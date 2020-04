Dolittle, Britney Spears: "È un film imperdibile! Robert Downey Jr. è fantastico"

Dolittle, il criticato film con Robert Downey Jr., ha ora una fan davvero speciale: Britney Spears ha infatti condiviso un post su Instagram in cui loda il progetto che ha riportato sugli schermi la storia dell'uomo in grado di parlare con gli animali.

Il lungometraggio è disponibile in formato digitale negli Stati Uniti e tra le persone che hanno scelto di vedere l'avventura fantastica c'è proprio la popstar, la cui reazione è stata all'insegna dell'entusiasmo.

Britney Spears, parlando di Dolittle, ha infatti scritto: "Questo film è da vedere!!! Robert Downey Jr. è così genuino da farvi innamorare... I personaggi animali sono esilaranti e sembra esserci un'atmosfera speciale per tutta la durata del film che in questo periodo trovo difficile da trovare. Quindi se guardate questo film e vi innamorate come me delle sue giacche e dei suoi abiti, non perdete l'attenzione come ho fatto io, ricordatevi semplicemente che è un uomo in grado di parlare con gli animali ed è brillante!".

Il protagonista della nuova storia ispirata ai libri scritti da Hugh Lofting negli anni '20 sarà ancora una volta il medico che scopre di avere la capacità di parlare con gli animali, ruolo affidato alla star di Iron Man, Robert Downey Jr..

Al centro della storia ci sarà il Dottor John Dolittle, un dottore e veterinario di grande successo in Inghilterra che, dopo la morte della moglie, vive come un eremita con l'unica compagnia di alcuni animali esotici.

Quando la giovane regina (Jessie Buckley) si ammala gravemente, il medico è obbligato a intraprendere un viaggio in mare e compiere un'epica avventura con destinazione un'isola dove potrebbe trovarsi la cura, ritrovando il proprio coraggio e una nuova forza mentre affronta vecchi nemici e scopre meravigliose creature.

Il dottore è accompagnato nella sua missione da un apprendista (Harry Collett) e da vari amici animali, tra cui un gorilla ansioso (Rami Malek), un'oca piena di entusiasmo (Octavia Spencer), uno struzzo cinico (Kumail Nanjiani), un orso polare ottimista (John Cena) e un pappagallo determinato (Emma Thompson).