Doctor Who, Jodie Whittaker: "Ho già girato la scena della mia rigenerazione"

Jodie Whittaker, ospite in tv, ha svelato di aver già girato la scena della sua rigenerazione in Doctor Who, pur non sapendo chi sarà il suo erede.

Doctor Who tornerà a breve sugli schermi britannici con l'ultima stagione con protagonista Jodie Whittaker e l'attrice ha svelato di aver già girato la scena della rigenerazione.

La star, ospite del The Graham Norton Show, ha parlato del suo addio al ruolo del Dottore che avrà un nuovo volto dopo il passaggio di consegne tra lo showrunner Chris Chibnall e Russell T. Davies.

Jodie Whittaker, durante la sua partecipazione al talk show, ha confermato che ha già girato la scena della sua uscita di scena da Doctor Who, sottolineando poi: "Non mi diranno mai chi sarà il mio erede".

L'attrice ha infatti ricordato: "Abbiamo girato alcune scene, ma il nuovo Dottore non era lì. Non ero presente per la rigenerazione di Peter Capaldi e l'ho incontrato solo mesi dopo quando l'ho incrociato per caso per strada".

L'interprete del primo Dottore donna nella storia dello show cult ha inoltre dichiarato: "Non posso dirvi nulla dell'ultima stagione, ma posso dire che il primo episodio debutterà a Halloween e sarà una storia che si sviluppa in sei puntate, è come un film di sei ore ed è fantastico".

A guidare lo show, a partire dal 2022, sarà Russell T Davies che ritornerà nell'universo del Signore del Tempo dopo aver guidato il suo ritorno sugli schermi nel 2005.