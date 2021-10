Doctor Who 13: un episodio ispirato a Halloween darà il via alla stagione

Il 31 ottobre prenderà il via sugli schermi britannici la messa in onda di Doctor Who 13 e la prima puntata è ispirata a Halloween.

Doctor Who 13 prenderà il via con un episodio ispirato a Halloween che introdurrà anche delle nuove creature, di cui sono state condivise alcune anticipazioni.

La puntata andrà in onda su BBC nel Regno Unito proprio il 31 ottobre e il network britannico ha condiviso qualche dettaglio di quello che possono attendersi i fan dal ritorno sugli schermi del personaggio interpretato da Jodie Whittaker.

Doctor Who: una foto di The Halloween Apocalypse

La première della tredicesima stagione di Doctor Who, che si intitola Flux, sarà The Halloween Apocalypse e mostrerà sugli schermi anche delle nuove creature chiamate Karvanista, di cui si può avere una piccola anteprima grazie ad una foto tratta dall'episodio.

Il produttore Matt Strevens ha dichiarato parlando delle puntate inedite: "Non vedo l'ora che il pubblico venga su Flux con noi. Si tratta della nostra più grande avventura realizzata fino a questo momento con così tanti nuovi personaggi brillanti di cui innamorarsi. La nostra esperienza nel girarla è stata fantastica".

Nei sei episodi inediti, dopo l'epica battaglia mostrata in Revolution of the Daleks, il Dottore (Jodie Whittaker) e Yaz (Mandip Gill) hanno esplorato l'universo insieme, ma ora il Dottore mette in dubbio tutto quanto riguarda il suo passato e andrà alla ricerca di risposte.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà John Bishop nella parte di Dan Lewis, che scoprirà velocemente che nell'Universo c'è molto di più rispetto a quanto possa mai credere. Jacob Anderson, recentemente tra gli interpreti del cult Il trono di spade, avrà il ruolo di Vinder, personaggio che unirà le forze con il Dottore, Yaz e Dan.

Tra gli interpreti dei nuovi episodi ci saranno inoltre Robert Bathurst (Cold Feet, Toast Of London, Downton Abbey), Thaddea Graham (The Irregulars, Us), Blake Harrison (The Inbetweeners, A Very English Scandal, World On Fire), Kevin McNally (Pirates of the Caribbean, Designated Survivor, Downton Abbey), Craig Parkinson (Line of Duty, Intergalactic, The English Game), Sara Powell (Unforgotten, Damned), Annabel Scholey (The Split, Britannia), Gerald Kyd (Cold Feet, Britannia), Penelope Ann McGhie (The Crown, Harry Potter), Rochenda Sandall (Line Of Duty), Sam Spruell (The North Water), Craige Els (Ripper Street), Steve Oram (The End of the F-ing World), Nadia Albina (The One), Jonathan Watson (Two Doors Down), Sue Jenkins (Brookside, Coronation Street) e Paul Broughton (Clink, Brookside).