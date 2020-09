Doctor Strange 2: Tom Cruise sarà Iron Man in un universo alternativo?

Qualche anno fa si parlò di Tom Cruise nel ruolo di Iron Man in un film da lui prodotto. Anche se le cose sono andate diversamente, c'è una possibilità che l'attore possa interpretare Tony Stark in Doctor Strange 2, almeno secondo un recente rumor sul film Marvel.

Mentre Robert Downey Jr. è stato e sarà sempre Iron Man agli occhi dei fan Marvel, sul finire degli anni '90, prima della formazione del MCU, era un'altra la star che avrebbe potuto potuto ricoprire il ruolo di Tony Stark sul grande schermo: Tom Cruise.

E mentre in tanti si chiedono ancora oggi come sarebbe potuto essere l'eroe interpretato da Cruise, a breve questa potrebbe non essere più una domanda necessaria. Perchè? Perché pare che i Marvel Studios stiano pensando a una serie di camei d'eccellenza per il sequel di Doctor Strange, e uno di questi sarebbe proprio Tom Cruise.

Mission: Impossible - Fallout: Tom Cruise e Vanessa Kirby in una scena del film

Stando a quanto segnalato da Daniel Richtman, potremmo vedere infatti l'attore di Mission: Impossible nei panni di un Tony Stark/Iron Man di un altro universo - ricordiamoci che il titolo del film diretto da Sam Raimi è Doctor Strange in the Multiverse of Madness -, sebbene in capacità molto limitata, e Cruise potrebbe non essere l'unico nome importante sulla fantomatica lista di camei.

Per ora si tratta di semplici indiscrezioni, voci di corridoio... Ma se si seguisse davvero questa strada, chi può dire cosa possiamo aspettarci da Doctor Strange 2 e dal futuro stesso del MCU.