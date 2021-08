Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen: "Nel film vedrete una Scarlet Witch diversa"

Elizabeth Olsen, protagonista di WandaVision, ha detto che i fan Marvel vedranno una versione diversa di Scarlet Witch in Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness.

La star di WandaVision Elizabeth Olsen ha recentemente annunciato che i fan del Marvel Cinematic Universe vedranno una nuova versione di Scarlet Witch in Doctor Strange 2. L'attrice ha anche spiegato il lavoro svolto per valorizzare la crescita del suo personaggio tra la serie TV ed il film di prossima uscita.

"Ho finito di girare WandaVision un mercoledì ed il venerdì sono volata a Londra per continuare a recitare questa parte in Doctor Strange 2", ha dichiarato Elizabeth Olsen parlando con Variety. L'attrice ha quindi aggiunto: "Però dovevo uscire dalla mentalità del personaggio, poiché veniva presentato in modi totalmente diversi. Ci sarebbe voluto più tempo per capire WandaVision, se non avessimo appena concluso di girarlo".

L'attrice ha anche riconosciuto il fatto che l'MCU sia più grande di lei, osservando: "Ci sono molti thread che continuano dopo di me, di cui non sono a conoscenza. Quindi si tratta sempre di chiedersi 'Cosa posso ottenere da questo viaggio e cosa da questo personaggio che forse non ho ancora sfruttato?'. È quello l'approccio con cui continuo ad avvicinarmi alle cose, così posso sapere che ci sarà una crescita di qualche tipo, anche se forse da fuori tutto potrebbe sembrare lo stesso. C'è quella decisione consapevole di imparare sempre un elemento nuovo di questa donna, o anche di me stessa come attrice, qualcosa che voglio esplorare e che posso donare ad essa".

I commenti di Olsen sulla nuova rappresentazione di Scarlet Witch arrivano poche settimane dopo che lo sceneggiatore di Doctor Strange, Michael Waldron, ha rivelato che i fan sperimenteranno anche una nuova versione dello Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch. Nello specifico, Waldron ha spiegato: "Penso che Stephen Strange abbia affrontato così tante cose tra il primo film e adesso. Quel primo film è stata un'incredibile storia sul come sia diventato uno stregone, ma ora è passato. Ha combattuto Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ed è un po' all'apice dei suoi poteri. Quindi sarà interessante incontrarlo di nuovo in questo momento".

Di recente è stato riportato che il sequel di Doctor Strange potrebbe includere anche un cameo di Loki (Tom Hiddleston). Sebbene non sia chiaro in quale veste possa apparire Loki, è stato precedentemente rivelato che il film coinvolgerà il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch alle prese con le molte linee temporali divergenti create nel finale della prima stagione di Loki. Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà nelle sale a marzo 2022.