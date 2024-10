Doctor Odyssey: il nuovo trailer della serie con star Joshua Jackson

Disney ha diffuso il nuovo trailer di Doctor Odyssey, la prossima serie Disney+ con protagonista la star di Dawson's Creek, Joshua Jackson. Il procedural prodotto da Ryan Murphy segnerà il ritorno di Jackson su un network televisivo dopo di Fringe, show che si è concluso nel 2013.

Doctor Odyssey seguirà Max, interpretato da Jackson, che inizia a lavorare come dottore a bordo di una lussuosa nave da crociera dove lo staff lavora duramente e si diverte ancora di più. Max e il suo team medico dovranno affrontare casi unici e cercare di sopportarsi a vicenda, il tutto mentre i personaggi si trovano a molte miglia dalla costa.

Nel cast ci sono anche Philippa Soo, Sean Teale e Don Johnson. Tra le guest star, invece, spazio a star del calibro di Shania Twain, John Stamos, Gina Gershon, Kelsea Ballerini, Chord Overstreet, Cheyenne Jackson, Laura Harrier, Stephanie Suganami e Justin Jedlica.

Un trailer da record

Il primo precedente trailer di Doctor Odyssey ha conquistato il record di trailer più visto di sempre per una nuova serie televisiva, registrando 77,8 milioni di visualizzazioni nelle prime 48 ore di messa in onda. Il record precedente era detenuto da This Is Us, che ha accumulato un totale simile nei primi 11 giorni. La serie della NBC ha poi avuto una serie di sei stagioni di grande successo.

La piattaforma principale per Doctor Odyssey è stata TikTok, che ha totalizzato 38,8 milioni di visualizzazioni solo sul canale ufficiale della ABC, mentre Facebook è arrivato secondo con 23 milioni. Nel 2016, quando This Is Us ha debuttato, TikTok era agli albori e la maggior parte delle visualizzazioni dei trailer è avvenuta su Facebook (50 milioni in 11 giorni).

Ryan Murphy è tornato a produrre per un network dopo le esperienze con 911: Lone Star e 911, mentre continua la sua collaborazione con FX con i franchise di American Horror Story e American Sports Story, oltre a essersi occupato recentemente di Monsters per Netflix e del nuovo show horror di FX intitolato Grotesquerie.