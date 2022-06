Doctor Doom: Howard Stern ha svelato l'esistenza di un progetto live-action?

Howard Stern sembra aver rivelato che è in fase di sviluppo un film su Doctor Doom, uno dei personaggi più attesi del Marvel Cinematic Universe.

La rivelazione è stata compiuta durante una puntata dello show in onda su SiriusXM, segmento poi apparso online.

Robin Quivers, che co-conduce la trasmissione radiofonica, stava parlando con Howard Stern chiedendo se lavorerà in estate ricevendo come risposta "Lavorerò a Doctor Doom", apparentemente confermando di aver parlato con Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios.

Successivamente Robin ha chiesto a Stern se fosse eccitato per il progetto ricevendo come risposta: "Sì, e ho chiamato Robert Downey... Gli ho fatto delle domande sulla sua tecnica di recitazione".

Stern chiede poi se qualcuno ha il numero di telefono di Jon Favreau.

Per ora, tuttavia, potrebbe trattarsi di uno scherzo di Stern, non essendoci alcuna notizia ufficiale riguardante un film o una serie in cui dovrebbe apparire Doctor Doom.

I fan sono quindi in attesa di una possibile smentita da parte della Marvel o di una conferma che potrebbe arrivare al Comic-Con o all'evento D23.