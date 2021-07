Doc - Nelle tue mani: trama della terza puntata, stasera su Rai1 in replica

Stasera su Rai1 alle 21:25, in replica, torna in TV Doc - Nelle tue mani, la serie tv con protagonista Luca Argentero: la trama della terza puntata.

Stasera su Rai1 alle 21:25 si rinnova l'appuntamento con le repliche di Doc - Nelle tue mani. Tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni (raccontata nel libro autobiografico "Meno dodici"), la fiction, interpretata da Luca Argentero e Matilde Gioli, è stata uno dei più grandi successi della scorsa stagione televisiva e si prepara a tornare con la seconda stagione nel 2022.

La trama della terza puntata anticipa che Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre. Si torna indietro nel tempo. L'episodio speciale è infatti ambientato dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l'occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente.

Doc - Nelle tue mani è diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco e scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli. Ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, la serie racconta la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento, di sfida. Quando non è grave al punto da mettere in pericolo la vita stessa, forse può essere la strada per la ricerca del senso più profondo dell'esistenza.