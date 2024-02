Doc - Nelle tue mani 3: trama e cast della quarta puntata, stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 in prima serata torna Doc - Nelle tue mani 3 con la quarta puntata. Il medical drama con Luca Argentero continua a essere il programma più seguito del giovedì sera (e uno dei migliori ascolti della settimana): anche 7 giorni fa la serie ha vinto la sua battaglia con Terra amara, su Cnale 5, totalizzando più di 5 milioni di spettatori e il 27% di share.

La trama della quarta puntata

In questo giovedì 1° febbraio andranno in onda gli episodi dal titolo "Fantasmi" e "Salto nel buio". Nel primo, le sedute con Enrico mettono in discussione la capacità professionali del dottor Andrea Fanti. Agnese coglie poi l'occasione per fermarlo nella ricerca sul suo passato. In reparto intanto è ricoverato il fratello di Giulia.

Nel secondo episodio della serata, Doc capisce come trovare la donna che sta cercando, mentre Riccardo in ospedale affronterà un indisciplinato trainer. Damiano deve vedersela con il ricovero di una modella, fidanzata del fratello.

Il cast della terza stagione

Doc - Nelle tue mani 3: Sara Lazzaro è Agnese

Nella stagione 3 di Doc - Nelle tue mani tornerà naturalmente Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti. Matilde Gioli tornerà nel ruolo di Giulia Giordano, Sara Lazzaro in quello di Agnese Tiberi e Pierpaolo Spollon in quello di Riccardo Bonvegna. Ritroveremo anche Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres e Diego Ribon, mentre saluteremo tre new entry: Laura Cravedi, Giacomo Giorgio ed Elisa Wong.