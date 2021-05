Doc - Nelle tue mani 2, Luca Argentero condivide le prime foto dal set della seconda stagione

"Doc is back" ha scritto Luca Argentero per accompagnare le due foto che annunciano l'inizio delle riprese di Doc - Nelle tue mani 2, seconda stagione della serie tv RAI che tanta fortuna aveva avuto durante la messa in onda della prima stagione, terminata lo scorso autunno.

C'è grande attesa intorno ai nuovi episodi di Doc - Nelle tue mani - che avrà anche un remake americano, come annunciato da Sony Pictures Television dopo l'acquisto dei diritti - anche perchè il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ha rischiato di non tornare su Rai1 poi così presto: le riprese sarebbero dovute partire già a gennaio 2021 ma la complessa situazione sanitaria internazionale aveva complicato le cose.

Ora invece, come annunciato ufficialmente da Argentero, i lavori per la stagione 2 sono finalmente iniziati.

Quando andrà in onda Doc - Nelle tue mani 2?

Essendo cominciate non da molto le riprese, non è ancora possibile dire con certezza quando in effetti arriveranno su Rai1 i nuovi episodi del medical drama tutto italiano. Al momento però l'ipotesi più accreditata vuole Andrea Fanti di ritorno tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Come già annunciato dagli sceneggiatori, la stagione 2 affronterà anche l'emergenza sanitaria mondiale, che non sarà tuttavia il tema principale dei prossimi episodi. Il racconto si concentrerà invece su tutti quei colpi di scena rimasti irrisolti con il finale della prima stagione e approfondirà le storie di tanti nuovi personaggi esplorati fin qui sicuramente meno del protagonista.