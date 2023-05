Disturbing the Peace - Sotto Assedio su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film con Guy Pearce

Stasera 24 maggio Canale 20 Mediaset trasmette Disturbing the Peace - Sotto Assedio: trama e cast del film con Guy Pearce.

Disturbing the Peace - Sotto Assedio è il film d'azione che stasera, 24 maggio, Canale 20 Mediaset manda in onda in prima serata, a partire dalle 21:05. La pellicola statunitense è diretta da York Alec Shackleton. La scenografia è di Chuck Hustmyre, autore anche del soggetto. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Locandina di Disturbing the Peace

Disturbing the Peace - Sotto Assedio: Trama

Uno sceriffo di una cittadina che non imbraccia un'arma da quando ha lasciato i Texas Rangers dopo una tragica sparatoria, deve riprendere la pistola per un combattere una gang di fuorilegge motociclisti che hanno invaso la città con la violenza.

Disturbing the Peace - Sotto Assedio: Curiosità

Disturbing the Peace - Sotto Assedio è stato distribuito in Italia nel 2020 da Eagle Pictures.

Il film è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 20% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 34 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 3.3 su 10.

Guy Pearce ha descritto Disturbing the Peace uno dei suoi peggiori film, definendolo "abisso".

Il trailer di Disturbing the Peace - Sotto Assedio è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Disturbing the Peace - Sotto Assedio: Interpreti e personaggi