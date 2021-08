District 10: Neill Blomkamp aggiorna i fan svelando che sta scrivendo il film

Il sequel del film District 9, per ora intitolato District 10, sta venendo scritto in queste settimane, come ha confermato il regista Neill Blomkamp in una recente intervista.

Il filmmaker ha parlato del progetto in un'intervista rilasciata a NME per parlare di Demonic, il suo nuovo progetto che sta per debuttare nelle sale americane.

Neill Blomkamp ha dichiarato parlando del sequel di District 9 spiegando che sta proseguendo nello sviluppo di District 10: "Attualmente è nella fase di scrittura e sta andando piuttosto bene, ma sono semplicemente super immerso creativamente in quello che stiamo ideando e voglio semplicemente metterci tutto".

Il regista ha sottolineato: "Per un decennio non sembrava ci fosse mai realmente un motivo per realizzare un sequel. Non c'era la sensazione che ci fosse una giustificazione per tornare in quel mondo in un modo in cui ci fosse qualcosa da dire. Tutta l'esperienza della mia adolescenza crescendo in Sud Africa è stata definita da quello che ha detto District 9 e si era conclusa con quel film".

Blomkamp, due anni fa, ha però visto un documentario su un argomento sociopolitico e la visione ha avuto un grande impatto sul regista: "Mi ha fatto capire come questo sequel potrebbe avere un motivo per esistere. Nel momento in cui l'ho capito ho semplicemente iniziato a lavorare".

Il sequel sarà scritto insieme a Terri Tatchell e il progetto è in fase di svluppo dal 2017, anno in cui Neill ha risposto a una domanda dei fan confermando che voleva ritornare in quel mondo e raccontare il resto della storia di Wikus e Christopher.