Disney celebra il Pride Month 2021 con la linea di prodottti Rainbow Collection

Disney ha lanciato la linea di prodotti Rainbow Collection in occasione del Pride Month 2021 e devolve fondi alle organizzazioni che, in tutto il mondo (per l'Italia Famiglie Arcobaleno), supportano le comunità LGBTQ+. Sul sito ShopDisney.it sarà quindi possibile acquistare t-shirt, tazze, teli mare, tazze, pin e peluche da collezione.

The Walt Disney Company, a livello internazionale, si impegna a sostenere e promuovere l'inclusione in tutte le sue forme: la società ha infatti l'opportunità e la responsabilità di creare storie, esperienze e prodotti autentici e indimenticabili che catturano l'immaginazione di generazioni in tutto il mondo e si impegna a farlo includendo tutte e tutti. Per questo, in occasione del Pride Month 2021, The Walt Disney Company promuove alcune iniziative che coinvolgono molteplici ambiti.

Per festeggiare il Pride Month 2021 Disney lancia la nuova ed esclusiva Disney Rainbow Collection: la coloratissima linea include t-shirt, peluche, spille e accessori ispirati ai personaggi Disney e, per la prima volta, anche ai brand e alle icone Pixar, Marvel e Star Wars. Inoltre, per celebrare il Pride Month 2021 e la Disney Rainbow Collection, Disney sta devolvendo fondi come parte del suo costante impegno verso le organizzazioni che supportano le comunità LGBTQ+ nel mondo (Spagna, Irlanda, Germania, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, America Latina, Francia, Australia, Giappone). Per il nostro paese The Walt Disney Company Italia ha annunciato la collaborazione con Famiglie Arcobaleno. Per saperne di più, è possibile visitare il sito: RainbowDisneyCollection.com.

Ecco alcuni dei prodotti disponibili:

Pin bandiera transgender

Maglietta adulti cuore arcobaleno

Occhiali da sole adulti

Maglietta donna Rainbow Collection

Tazza Rainbow Collection

Peluche medio Minni Rainbow

Peluche medio Topolino Rainbow

Pin bandiera lesbica Topolino

Pin bandiera intersezionale

Cerchietto adulti

Pin Topolino bandiera bisessuale

Maglietta per adulti Stitch

Maxi Telo Mare Topolino

Marsupio Topolino Rainbow

In occasione dell'International Day of Families (15 maggio 2021) e dell'International Family Equality Day (IFED - celebrato il 15 e 16 maggio 2021), The Walt Disney Company Italia e Famiglie Arcobaleno hanno annunciato la loro collaborazione all'insegna della famiglia e dell'inclusione. A inaugurare la collaborazione, a pochi giorni dalla riapertura delle sale cinematografiche, due screening speciali del film Disney e Pixar Onward - Oltre la magia a Milano e Roma, alle quali hanno partecipato le famiglie del network di Famiglie Arcobaleno, per una giornata di condivisione e celebrazioni.

Le novità STAR su Disney+ per celebrare il Pride Month sono la docuserie Pride, disponibile dal 25 giugno, e la seconda stagione di Love, Victor in arrivo il 18 giugno.

Pride è la docuserie in sei parti che racconta la lotta per i diritti civili LGBTQ+ in America, decennio per decennio, dagli anni '50 in poi. Dal 25 giugno, PRIDE sarà disponibile in Italia come Star Original, con tutti e sei gli episodi che arriveranno contemporaneamente in esclusiva su Star su Disney+.

In Pride, prodotto da Killer Films vincitrice di un Emmy Award (This American Life, Mildred Pierce) e da VICE Studios, premiata con il Sundance World Cinema Grand Jury Prize (Flee, The Report), sei famosi registi LGBTQ+ esplorano storie eroiche e strazianti che definiscono l'America come nazione. La serie spazia dalla sorveglianza dell'FBI sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare degli anni '50 alle "guerre culturali" degli anni '90 e oltre, esplorando l'eredità queer del movimento per i diritti civili e la battaglia sull'uguaglianza matrimoniale. Con personaggi meno conosciuti come Madeleine Tress o il videografo degli anni '80 Nelson Sullivan, che ha raccontato come il centro di New York si stesse svuotando durante l'epidemia di AIDS, la serie presenta anche figure internazionali come il pioniere dei diritti civili Bayard Rustin, lo scrittore Audre Lord e i senatori Tammy Baldwin e Lester Hunt. L'evoluzione dei diritti e delle identità transessuali attraverso i decenni è tracciata con interviste e filmati d'archivio di pionieri come Christine Jorgensen, Flawless Sabrina, Ceyenne Doroshow, Susan Stryker, Kate Bornstein, Dean Spade e Raquel Willis. PRIDE è prodotta da Alex Stapleton, Danny Gabai, Kama Kaina & Stacy Scripter per VICE Studios e Christine Vachon & Sydney Foos per Killer Films.

La serie teen dramedy Love, Victor torna su Star all'interno di Disney+ con una nuova stagione composta da dieci episodi della durata di trenta minuti l'uno a partire da venerdì 18 giugno.

La seconda stagione riprende con Victor (Michael Cimino), ormai uscito allo scoperto, che inizia il suo terzo anno alla Creekwood High. Tuttavia, l'aver fatto coming out lo porta ad affrontare nuove sfide nella sua vita: la famiglia che fa fatica ad accettare la sua rivelazione, l'ex ragazza, Mia (Rachel Naomi Hilson), con il cuore spezzato e le difficoltà di essere un atleta apertamente gay - il tutto mentre affronta con entusiasmo la sua nuova relazione con Benji (George Sear).

La serie è interpretata da Michael Cimino, Ana Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Rachel Naomi Hilson, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel e Mason Gooding. Gli sceneggiatori originali del film Tuo, Simon, Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, sono gli executive producer insieme a Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy.

La prima stagione di Love, Victor è disponibile in streaming su Star all'interno di Disney+.