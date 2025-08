Disney Plus: tutte le novità di agosto 2025, da The Twisted Tale of Amanda Knox alle sfide di Chris Hemsworth

L'attesa serie su Amanda Knox arriva su Disney Plus, ma sono molti i titoli da tenere sott'occhio. Ecco allora cosa troveremo in questo mese sulla piattaforma

Tante le serie in arrivo su Disney Plus per il mese di agosto 2025: da The Twisted Tale of Amanda Knox alle serie animate di Iron Man e Spider Man per i più piccoli, fino alle sfide di Chris Hemsworth in Limitless: live better now. Ecco allora più nel dettaglio cosa potremo vedere su Disney Pus ad agosto.

Le serie da vedere su Disney+ da agosto

Iniziamo dalle serie, dove troviamo sia le classiche che serie animate e di genere documentario:

Eyes of Wakanda, dal 1° agosto (serie animata)

King of the hill S14, dal 4 agosto (serie animata)

La famiglia Proud: più forte e orgogliosa S3, dal 6 agosto (serie animata)

Necaxa, dall'8 agosto

Iron Man e i suoi fantastici amici, dal 12 agosto (serie animata)

Alien: Pianeta Terra, dal 13 agosto

Nati per i social: la vita reale dei baby influencer, dal 13 agosto

Limitless: live better now, dal 15 agosto

The Twisted Tale of Amanda Knox, dal 20 agosto

Cacciatori di relitti Australia S2, dal 27 agosto

C'è sempre il sole a Philadelphia S17, dal 27 agosto

Spidey e i suoi fantastici amici S4, dal 27 agosto (serie animata)

Eyes of Wakanda

Eyes of Wakanda.

La nuova serie Marvel Animation d'azione e avventura segue le imprese dei coraggiosi War Dog wakandiani, membri dell'organizzazione segreta Hatut Zeraze, nel corso della storia. In questa avventura globale, dovranno portare a termine missioni pericolose per recuperare i manufatti in Vibranio sperduti nel mondo.

Alien: Pianeta Terra

Locandina di Alien: Pianeta Terra

Nella serie FX, quando la misteriosa nave di ricerca spaziale USCSS Maginot si schianta sulla Terra, "Wendy" e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Nel 2120, la Terra è governata da cinque compagnie: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa Era Corporativa, i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani. Ma le regole del gioco cambiano quando il giovane prodigio Fondatore e CEO della Prodigy Corporation svela un nuovo progresso tecnologico: gli ibridi (robot umanoidi con coscienza umana). Il primo prototipo di ibrido, chiamato "Wendy", segna una nuova alba nella corsa verso l'immortalità. Dopo che l'astronave della compagnia Weyland-Yutani si schianta su Prodigy City, "Wendy" e gli altri ibridi affrontano misteriose forme di vita, più terrificanti di quanto chiunque avrebbe mai potuto immaginare.

Limitless: live better now

Chris Hemsworth affronta tre sfide epiche nel tentativo di esplorare metodi scientificamente provati, volti a migliorare la salute. Per stimolare le funzioni cognitive, Chris impara a suonare la batteria per un concerto a sorpresa in uno stadio; scala una parete ghiacciata alta circa 180 metri, per esplorare i benefici dell'uscire dalla propria zona di comfort; infine, si sottopone al brutale addestramento delle Forze Speciali in Corea del Sud, per scoprire come vivere una vita migliore e più lunga.

The Twisted Tale of Amanda Knox

Una miniserie ispirata alla storia di come Amanda Knox sia stata inizialmente giudicata colpevole del tragico omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e al suo percorso per conquistare la libertà.

Pochi film in arrivo ad agosto 2025

Locandina di Eenie Meanie

Veniamo ora ai film:

Summer of '69, dall'8 agosto

Eenie Meanie, dal 22 agosto

Samara Weaving è Eenie Meanie, una ragazza che da adolescente era un'autista della fuga, che viene trascinata nuovamente nel suo losco passato, quando un suo vecchio datore di lavoro le offre la possibilità di salvare la vita del suo ex fidanzato, cronicamente inaffidabile.