Disney per Make-A-Wish: acceso l'Albero dei Desideri e inaugurato il Christmas Village a Milano

The Walt Disney Company Italia ha acceso l'Albero dei Desideri - Disney per Make-A-Wish, inaugurando il Christmas Village presso CityLife Shopping District in piazza Tre Torri a Milano. Dal 7 dicembre all'8 gennaio sarà possibile accedere gratuitamente allo speciale villaggio di Natale in cui bambini e adulti potranno vivere momenti di gioia e condivisione in compagnia delle storie e dei Personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars più amati.

L'iniziativa aderisce al progetto promosso dal Comune di Milano Il Natale degli Alberi, che prevede la realizzazione di alberi di Natale e altre iniziative a tema natalizio in diverse aree della città. Durante l'evento di inaugurazione, sono intervenuti Jay Visconti, Vice President Consumer Product Disney Italia, Paola Bassino, Vice President Make-A-Wish® Italia, Diana Del Bufalo, Madrina Disney per il Natale 2022, Alessandro Corte Rappis, Head of Asset Management and Letting Italy Northern Area, Generali Real Estate S.p.a e Lamberto Bertolé, Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano.

Il cuore del Christmas Village è rappresentato da un'area dedicata a Make-A-Wish® Italia, partner di beneficenza di lunga data di Disney, e l'Albero dei Desideri - Disney per Make-A-Wish. Tutti coloro che nel villaggio sosterranno l'associazione con una piccola donazione, riceveranno dalla Onlus la pallina natalizia "Grow Your Wish", contenente dei semi da piantare e coltivare: un modo simbolico per trasmettere ai bambini l'importanza dei sogni e dei desideri, come fa l'associazione Make-A-Wish, che da più di 40 anni è impegnata a esaudire i desideri delle bambine e dei bambini affetti da gravi patologie. I bambini e i visitatori potranno quindi addobbare l'albero con i propri desideri di Natale e, una volta a casa, coltivarli e vederli crescere nel tempo.

È la prima volta che Disney Italia realizza un evento di lunga durata nella città di Milano e per farlo declina l'emozionante campagna di Natale Una famiglia, infinite emozioni in un villaggio natalizio magico e accogliente, dove le famiglie possono divertirsi e stare insieme, dando più valore al tempo condiviso e più spazio alla fantasia, imparando anche grazie ai personaggi Disney più amati. Cornice esclusiva dell'evento è il CityLife Shopping District, il più grande distretto urbano dedicato allo shopping in Italia, oltre che spazio di aggregazione e intrattenimento in cui trascorrere il proprio tempo libero. Esteso su una superficie di quasi 500 mq in piazza Tre Torri, il Christmas Village è composto da 5 aree tematiche completamente coperte, di cui quattro ispirate ognuna a una diversa Franchise Disney e la quinta dedicata a Make-A-Wish.

In linea con la natura del progetto del Comune di Milano Il Natale degli Alberi, l'allestimento è concepito dando priorità al contenimento dei consumi energetici e al rispetto dell'ambiente. L'intero villaggio è illuminato da un sistema LED a basso consumo, mentre l'Albero dei Desideri, alto circa 10 metri, è realizzato in materiale sintetico per ridurne l'impatto ambientale. Tutti i materiali utilizzati nell'allestimento saranno interamente riciclati al termine della manifestazione. Inoltre, l'energia che alimenta tutta l'area di CityLife Shopping District, inclusa quella del Villaggio, proviene al 100% da fonti rinnovabili.