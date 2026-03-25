Disney, OpenAI spegne Sora dopo l’accordo da 1 miliardo di dollari: il caso infiamma il web

OpenAI chiude Sora, l'app video AI lanciata solo sei mesi fa, dopo un accordo miliardario con Disney. Tra entusiasmo iniziale e polemiche sul copyright, la decisione scatena reazioni virali e riaccende il dibattito sul futuro creativo dell'intelligenza artificiale.

Nel mondo dell'intelligenza artificiale, sei mesi possono sembrare un'eternità, eppure per Sora sono bastati per passare da promessa rivoluzionaria con Disney a capitolo già archiviato. La decisione di OpenAI di chiudere l'app apre una frattura tra innovazione, industria e creatività.

Da fenomeno virale a addio improvviso: l'ascesa e la caduta di Sora

Nel giro di poche ore, un messaggio può trasformarsi in evento globale. È quello che è successo quando OpenAI ha annunciato la chiusura di Sora, la sua piattaforma di generazione video basata su intelligenza artificiale. Un addio comunicato con toni quasi affettuosi: "A tutti coloro che hanno creato con Sora, condiviso e costruito una community attorno ad essa: grazie. Quello che avete realizzato con Sora è stato importante, e sappiamo che questa notizia è deludente".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Parole che hanno viaggiato velocissime, superando i 10 milioni di visualizzazioni su X nel giro di poche ore. Segno che, nel bene e nel male, Sora aveva lasciato un'impronta. Lanciata appena sei mesi fa, l'app era riuscita a conquistare rapidamente la vetta dell'App Store, diventando uno degli strumenti più discussi del momento.

Ma sotto la superficie dell'entusiasmo, si agitava già un dibattito più complesso. La possibilità di generare contenuti video a partire da semplici prompt aveva aperto scenari nuovi, ma anche interrogativi delicati: chi possiede davvero ciò che viene creato? E soprattutto, cosa succede quando l'intelligenza artificiale entra in territori già popolati da personaggi iconici e proprietà intellettuali?

Domande che non sono rimaste teoriche. La diffusione di contenuti generati con riferimenti a franchise celebri ha attirato l'attenzione - e le critiche - di studi cinematografici, agenzie e sindacati. Un'onda di resistenza che ha reso evidente quanto il confine tra sperimentazione e violazione possa essere sottile.

Disney, miliardi e diritti: il nodo che cambia le regole del gioco

Il tempismo della chiusura rende la vicenda ancora più significativa. Solo tre mesi fa, OpenAI aveva siglato un accordo da un miliardo di dollari con Disney, ottenendo la licenza per utilizzare oltre 200 personaggi provenienti da universi come Marvel, Star Wars e Pixar. Un'intesa che sembrava destinata a ridefinire il rapporto tra tecnologia e intrattenimento.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

E invece, il progetto si è interrotto bruscamente. Disney ha commentato con diplomazia: "Con il rapido sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale, rispettiamo la decisione di OpenAI di uscire dal business della generazione video e di spostare le proprie priorità altrove". Una dichiarazione che, pur mantenendo toni istituzionali, lascia intravedere un cambio di rotta significativo.

Dietro le quinte, il nodo centrale resta quello dei diritti. L'uso di personaggi iconici all'interno di contenuti generati dagli utenti ha sollevato questioni che non possono essere risolte con semplici aggiornamenti tecnici. Lo stesso CEO di OpenAI, Sam Altman, aveva riconosciuto la complessità della situazione: "Prenderemo decisioni giuste e faremo anche degli errori, ma ascolteremo i feedback e cercheremo di correggerli molto rapidamente". Aveva inoltre promesso strumenti più precisi per consentire ai titolari dei diritti di controllare l'uso dei propri contenuti.

Non è bastato. O forse, più semplicemente, i tempi dell'innovazione si sono scontrati con quelli dell'industria culturale, molto più cauta quando si tratta di proteggere i propri asset. Nel frattempo, sui social la reazione è stata immediata e, in molti casi, ironica. Meme, commenti e parodie hanno accompagnato la notizia, trasformando la fine di Sora in un piccolo caso mediatico. Un epilogo coerente con la natura stessa dell'app: veloce, virale, impossibile da ignorare.

E ora, con Sora che esce di scena, resta una domanda sospesa: è stato un passo falso o semplicemente un esperimento troppo avanti rispetto al suo tempo?