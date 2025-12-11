Disney investe in OpenAI e fa causa ai 'rivali di Google' per violazione di copyright

I legali della Disney hanno inviato una lettera di diffida a Google sostenendo che i suoi servizi legati all'Intelligenza Artificiale vadano contro il copyright dell'azienda "su grande scala".

La comunicazione è arrivata poco prima della conferma che lo studio ha stretto un importante accordo con OpenAi riguardante l'uso dei marchi e dei personaggi targati The Walt Disney Co.

L'investimento nell'IA

Disney ha compiuto un importante investimento, pari a un miliardo di dollari, in OpenAI e permetterà all'app video Sora di usare i contenuti legati ai propri film e serie tv, come i personaggi di Star Wars, Marvel e dei lungometraggi animati.

L'accordo, della durata di tre anni, permetterà quindi la creazione di filmati in cui appaiono i personaggi e alcuni dei risultati saranno a disposizione degli spettatori su Disney+.

Disney, inoltre, potrà usare la tecnologia di OpenAI per costruire nuovi prodotti, strumenti, esperienze, e sfruttare ChatGPT per le attività dei suoi dipendenti.

I marchi e i personaggi dello studio, tuttavia, non saranno usati per i modelli di apprendimento automatico.

Bob Iger, amministratore delegato dello studio, ha ricordato: "L'innovazione tecnologica ha continuamente plasmato l'evoluzione dell'intrattenimento, portando nuovi modi per creare e condividere storie grandiose con il mondo".

Nel comunicato si prosegue sottolineando: "Il rapido progresso dell'intelligenza artificiale segna un momento importante per il nostro settore e, attraverso questa collaborazione con OpenAI, estenderemo in modo attento e responsabile la portata della nostra narrazione attraverso l'intelligenza artificiale generativa, rispettando e proteggendo al contempo i creatori e le loro opere". Iger ha ribadito: "Riunendo le storie e i personaggi iconici della Disney con la tecnologia rivoluzionaria di OpenAI, l'immaginazione e la creatività vengono messe direttamente nelle mani dei fan Disney in modi mai visti prima, offrendo loro modi più ricchi e personali per connettersi con i personaggi e le storie Disney che amano".

Tra i personaggi utilizzabili su Sora ci saranno Topolino, Minnie, Lilo, Stitch, Ariel, Belle e la Bestia, Cenerentola, Baymax, Simba, Mufasa, i protagonisti di film come Encanto, Frozen, Inside Out, Oceania, Monsters & Co, Toy Story, Up, Zootropolis, gli eroi Marvel e i protagonisti della saga di Star Wars.

L'attacco a Google

Gli avvocati della Disney hanno inoltre attaccato Google sostenendo che ci sia una violazione intenzionale del copyright "particolarmente allarmante perché sta sfruttando la sua posizione dominante nell'intelligenza artificiale generativa e in molti altri mercati per rendere i suoi servizi di intelligenza artificiale il più ampiamente disponibili possibile".

La lettera di diffida prosegue sottolineando: "Google sta intenzionalmente amplificando la portata della sua violazione, rendendo i suoi servizi di intelligenza artificiale illeciti disponibili su così tanti canali a così tanti consumatori, inondando il mercato di opere che violano i diritti d'autore e ricavando enormi profitti e altri valori dallo sfruttamento illecito e dannoso delle opere Disney protette da copyright".

Google non avrebbe attuato nessun tentativo per impedire e limitare la violazione del copyright, nonostante Disney abbia chiesto 'da mesi' di agire per evitare che i suoi servizi che sfruttano l'Intelligenza Artificiale, come Gemini, utilizzino marchi e personaggi protetti da diritto d'autore.