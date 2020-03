Disney+, offerta per i clienti TIM rete fissa: 3 euro al mese, con 3 mesi gratis

Disney+ debutta domani in Italia con un'offerta per tutti i clienti TIM da rete fissa che potranno sottoscrivere l'abbonamento con 3 euro al mese, avendo gratis i primi 3 mesi.

Disney+ si prepara al lancio in Italia unendo le forze con TIM e proponendo un abbonamento a 3 euro al mese con i primi 3 mesi gratuiti. Il debutto della piattaforma streaming della Casa di Topolino, infatti, è prevista per domani, 24 marzo, nel nostro Paese e la major ha messo in campo, per il gran debutto, una serie di iniziative.

Non sola la messa in onda dell'episodio pilota di The Mandalorian su Italia 1, ieri sera, ma anche il pacchetto, disponibile per i clienti TIM da rete fissa, che permette di accedere ai contenuti di Disney+ e di TIMVISION Plus Il costo, come si diceva, è di 3 euro al mese con la possibilità di guardare contenuti targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, e naturalmente tutti quelli già disponibili su TIMVISION Plus, gratis per i primi 3 mesi.

L'offerta sarà attivabile da domani, 24 marzo, e il pagamento potrà essere effettuato nella solita bolletta TIM. La consultazione dei cataloghi Disney e TIM sarà possibile attraverso il TIMVISION Box oppure tramite le app per smartphone, tablet, Smart TV e PC.