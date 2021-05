Disney+, maggio 2021: le novità in catalogo tra film e serie tv

Maggio 2021 è un mese ricco di novità per la piattaforma streaming Disney+ arricchita dai contenuti del brand Star: da Crudelia con Emma Stone al Star Wars Day, un'intera giornata dedicata a documentari, dietro le quinte, serie, serie animate, originali, sequel, prequel e spin-off della famosa saga.

Star

Film

The Hotzone - Area Di Contagio - dal 7 maggio 2021

- dal 7 maggio 2021 28 Giorni Dopo - dal 7 maggio 2021

- dal 7 maggio 2021 28 Settimane Dopo - dal 7 maggio 2021

- dal 7 maggio 2021 Alien Vs Predator - dal 14 maggio 2021

- dal 14 maggio 2021 Hitchcock - dal 14 maggio 2021

- dal 14 maggio 2021 Marvel's M.O.D.O.K. - dal 21 maggio 2021

- dal 21 maggio 2021 Rebel - dal 28 maggio 2021

- dal 28 maggio 2021 Io, Robot - dal 28 maggio 2021

Serie Tv

Angel - (stagioni 1-5) - dal 7 maggio 2021

- (stagioni 1-5) - dal 7 maggio 2021 Tutto In Famiglia (stagioni 1-5) - dal 7 maggio 2021

(stagioni 1-5) - dal 7 maggio 2021 American Housewife - (stagioni 1-3) - dal 14 maggio 2021

- (stagioni 1-3) - dal 14 maggio 2021 New Girl - (stagioni 1-7) - dal 14 maggio 2021

- (stagioni 1-7) - dal 14 maggio 2021 Lie To Me - (stagioni 1-3) - dal 21 maggio 2021

- (stagioni 1-3) - dal 21 maggio 2021 The Last Man On Earth - (stagioni 1-4) - dal 21 maggio 2021

- (stagioni 1-4) - dal 21 maggio 2021 My Name Is Earl - (stagioni 1-4) - dal 28 maggio 2021

Le Novità su Disney+

Serie Tv

High School Musical The Musical: La Serie - (Stagione 2) - dal 14 maggio 2021

- (Stagione 2) - dal 14 maggio 2021 Bia - (Stagione 1) - dal 28 maggio

Film

Star Wars: The Bad Batch - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Crudelia - dal 28 maggio 2021

- dal 28 maggio 2021 Launchpad (cortometraggi) - dal 28 maggio 2021

Star Wars Day

Viaggia in una galassia molto, molto lontana questo 4 maggio con Disney+ la casa di Star Wars. Immergiti in documentari dietro le quinte, serie animate, originali, sequel, prequel e spin-off su Disney+ durante questo Star Wars Day.

Star Wars: The Clone Wars - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Rogue One: A Star Wars Story - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Solo: A Star Wars Story - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Star Wars Resistance - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Star Wars Episodio V: L'Impero colpisce ancora - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Star Wars Episodio II: L'attaco del cloni - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Star Wars Episodio III: La vendetta del Sith - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 Star Wars Episodio VII: Il risveglio della forza - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 **Star Wars Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi - dal 4 maggio 2021

Star Wars Episodio IX: L'ascesa di Skywalker - dal 4 maggio 2021

- dal 4 maggio 2021 The Mandalorian - dal 4 maggio 2021

Rebel

Rebel: Katey Sagal in una scena della serie

Ispirata alla vita di Erin Brockovich oggi, Annie "Rebel" Bello è difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. É una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama. Quando Rebel si impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo.

Crudelia

La vincitrice dell'Academy Award Emma Stone (La La Land) è la protagonista del nuovo film Disney live action Crudelia, che racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri, e alla moda, del mondo del cinema: la leggendaria Cruella de Vil (Crudelia De Mon). Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall'attrice due volte premio Oscar® Emma Thompson (Casa Howard, Ragione e sentimento). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.