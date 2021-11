Disney+: in arrivo il formato Espanso IMAX per i film Marvel

Disney+ ha annunciato che dal 12 novembre saranno disponibili alcuni film Marvel nel formato Espanso IMAX.

L'appuntamento per i fan dei progetti tratti dai fumetti è quindi quello in programma nell'occasione della celebrazione mondiale del Disney+ Day.

IMAX Enhanced permetterà agli abbonati di ottenere un'immagine estesa in ben 13 tititoli Marvel. Premendo play sui film si potrà quindi accedere al Formato Espanso IMAX (1:90:1), che offre fino al 26% in più di immagine per alcune sequenze selezionate: questo significa che è visibile più azione sullo schermo, proprio come concepito dai registi.

Disney ha inoltre annunciato che in futuro gli utenti della piattaforma di streaming potranno sfruttare una tecnologia audio e video ancora più avanzata, compreso il suono avvolgente firmato IMAX da DTS.

I 13 titoli disponibili al lancio includono il film Marvel Studios Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che debutterà su Disney+ il 12 novembre, oltre ad alcuni dei film preferiti dai fan del MCU come Iron Man, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Black Widow (la disponibilità dei contenuti varia a seconda del Paese).

Rich Gelfond, CEO di IMAX, ha dichiarato: "Per più di un decennio, IMAX ha aiutato i registi a portare i fan nei cinema attraverso il Marvel Cinematic Universe e ora quel viaggio epico si incrocia in un nuovo mondo: la casa. IMAX, Disney e Marvel Studios stanno dando ai fan quello che vogliono: l'esperienza visiva più coinvolgente che si possa avere con un film dei Marvel Studios, dall'uscita esclusiva nelle sale fino a casa, dove ora sarà possibile guardare gli Avengers riuniti con un'immagine più estesa".

"Disney, Marvel Studios e IMAX hanno collaborato per anni per portare i film più popolari del mondo sul grande schermo e venerdì inizieremo a portare la tecnologia IMAX anche agli abbonati con la visione IMAX Enhanced all'interno dell'app Disney+", ha detto Michael Paull, President of Disney+ and ESPN+. "Siamo entusiasti di creare valore aggiunto per i fan e il pubblico Marvel su Disney+ e non vediamo l'ora di offrire ancora più funzionalità IMAX Enhanced in futuro".

Jon Kirchner, chief executive officer of Xperi, ha quindi aggiunto: "Siamo entusiasti che i fan del MCU avranno presto l'opportunità di sperimentare il Formato Espanso IMAX nelle loro case con il lancio di IMAX Enhanced su Disney+. DTS è orgogliosa di essere parte integrante di IMAX Enhanced e non vediamo l'ora in futuro di svelare altre emozionanti tecnologie per gli abbonati Disney+, che includeranno il suono avvolgente firmato IMAX di DTS".

IMAX è la tela più immersiva di sempre per i registi che vogliono portare le loro idee al pubblico di tutto il mondo. Con il Formato Espanso IMAX, i filmmaker sono in grado di creare un'esperienza più immersiva nei cinema e ora anche a casa, consentendo al pubblico di vedere ancora meglio l'azione. I fan Marvel hanno richiesto a gran voce di poter vivere l'esperienza IMAX a casa e ora, con le caratteristiche di IMAX Enhanced su Disney+, gli abbonati avranno ciò che stavano aspettando: un'immagine più estesa disponibile direttamente a casa come voluto dalle incredibili squadre dietro alcuni dei film più popolari al mondo.

Grazie a IMAX Enhanced, IMAX e il partner tecnologico DTS, il contenuto che arriverà a casa avrà la più alta fedeltà possibile e assicurerà che l'intento creativo dei registi venga completamente ottimizzato per una presentazione di qualità IMAX. Disney+ è la prima grande piattaforma streaming che eleverà l'esperienza visiva a casa con IMAX Enhanced, premiando i suoi abbonati con nuovi modi di rivivere il Marvel Cinematic Universe e non solo.