Disney+: tutti i titoli di febbraio 2025, da Abbott Elementary 4 al film turco Umami - Chef Stellato

Tra i film e serie tv che arriveranno su Disney+ a febbraio 2025 ci sono la prima serie originale Pixar, la nuova serie del creatore di Peaky Blinders, il ritorno di Abbott Elementary, i nuovi episodi della famiglia Kardashian-Jenner per chi non può fare a meno del suo guilty pleasure. E poi, tra i film, una selezione a tema amore per onorare il mese di San Valentino. Ecco dunque i titoli che vedremo sulla piattaforma a partire dal mese prossimo.

Disney +, le serie tv

Young Sheldon, dal 1° febbraio

The Kardashians (stagione 6), dal 6 febbraio

Win or Lose, dal 19 febbraio

Le regole del delitto perfetto, dal 19 febbraio

A Thousand Blows, dal 21 febbraio

Abbott Elementary (stagione 4, prima parte), dal 26 febbraio

Win or Lose è la prima serie animata Pixar Animation Studios: otto ragazi si preparano a un'importantissima partita di softball, affrontando insicurezze, genitori iperprotettivi e persino un arbitro innamorato.

A Thousand Blows ci porta nell'East End di Londra nel 1880. Hezekiah Moscow (MalachiKirby) e Alec Munroe (Francis Lovehall), migliori amici provenienti dalla Giamaica, si ritrovano trascinati nel ventre criminale della fiorente scena londinese del pugilato a mani nude. Hezekiah trova fortuna e fama attraverso l'arte della boxe, attirando l'attenzione della famigerata Regina dei Quaranta Elefanti, Mary Carr (Erin Doherty), che inizia a sfruttare il talento del giovane per promuovere la sua impresa criminale. Creata, scritta e prodotta dall' ideatore di Peaky Blinders, Steven Knight.

Abbott Elementary: Lisa Walter, Chris Perfetti, Sheryl Lee Ralph, Tyler James nella stagione 3

Gli insegnanti di Abbott Elementary tornano con nuove avventure nella peggiore scuola pubblica d'America.

I film della collection San Valentino su Disney+

Rivals

10 cose che odio di te

The Greatest Hits

Ritrovarsi in Rye Lane

Tell me lies

27 volte in bianco

Pretty Woman

Fire Island

High Fidelity

Romeo + Giulietta

Commedie romantiche di oggi e ieri, per celebrare la festa degli innamorati: dai classici come Pretty Woman all'umorismo di 27 volte in bianco. Tutti i film sono già disponibili in streaming.

Altri titoli in streaming a febbraio 2025

The Space Race, documentario, in streaming dal 7 febbraio

Harlem Ice, documentario, tutti gli episodi della 1° stagione dal 12 febbraio

Umami-Chef Stellato, film, in streaming dal 12 febbraio

Miracolous Londra - Ai confini del tempo, episodio speciale in streaming dal 12 febbraio

Chris Distefano: It's just unfortunate, stand-up special, in streaming dal 21 febbraio

I maghi di Waverly-Ritorno a Waverly Place, 4 nuovi episodi in streaming dal 28 febbraio

Questi titoli saranno disponibili in streaming il prossimo mese; a loro si aggiunge il 7 febbraio il cineconcerto Il Re Leone all'Hollywood Bowl.