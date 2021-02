Disney+ annuncia la data di uscita di Loki, Star Wars: The Bad Batch e Monsters at Work

Disney+ ha annunciato la data di uscita delle sue serie in arrivo fino a luglio che comprendono anche Loki, Star Wars: The Bad Batch e Monsters at Work.

La piattaforma di streaming, inoltre, ha annunciato il rinnovo di Zenimation e gli arrivi in catalogo previsti fino a luglio.

Il 19 marzo, dopo qualche ritardo, debutterà finalmente The Falcon and the Winter Soldier con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan nei ruoli di Sam Wilson e Bucky Barnes. I due, dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame, dovranno unire le forze in un'avventura che li porterà in giro per il mondo e metterà alla prova le loro capacità e la loro pazienza. Alla regia c'è Kari Skogland, mentre Malcolm Spellman si è occupato della sceneggiatura. Nel cast anche Daniel Bruhl, Emily VanCamp e Wyatt Russell.

Stoffa da campioni: Cambio di gioco arriverà il 26 marzo. Lo show racconta una storia ambientata in Minnesota, nel mondo dell'hockey giovanile. Il dodicenne Evan Morrow (Brady Noon) non riesce a entrare nei Mighty Ducks e con l'aiuto della madre, Alex (Lauren Graham), decide di fondare un proprio team di emarginati per scontrarsi con la filosofia all'insegna della necessità di vincere che contraddistingue la squadra da cui è stato escluso. Ad aiutare i giovani sportivi ci sarà inoltre Gordon Bombay (Emilio Estevez), che riscoprirà il piacere del fare sport per divertirsi.

Big Shots debutterà in streaming il 16 aprile. Un allenatore di basket dal carattere complicato è costretto ad accettare di allenare una squadra del liceo tutta al femminile. Il coach Korn (John Stamos) scoprirà ben presto che le giocatrici hanno bisogno di empatia e vulnerabilità, concetti che gli sono estranei, iniziando così a diventare la persona che ha sempre sperato, mentre le ragazze inizieranno ad avere più fiducia, dentro e fuori il campo.

Star Wars: The Bad Batch arriverà il 4 maggio per portare sugli schermi le avventure dei cloni introdotti per la prima volta nelle puntate di The Clone Wars. I membri del team sono geneticamente diversi rispetto all'esercito dei cloni e ognuno di loro ha una capacità unica che lo rende straordinariamente efficace in battaglia.

High School Musical: The Musical - The Series ritornerà con i nuovi episodi il 14 maggio. Le puntate mostreranno i protagonisti impegnati nelle prove dello spettacolo teatrale La Bella e la Bestia e prepararsi per lo scontro con i rivali di North High. Olivia Rodrigo e Joshua Bassett hanno scritto nuove canzoni per la serie.

L'11 giugno arriverà Loki, l'attesa serie Marvel con protagonista Tom Hiddleston, mostrando le nuove avventure ambientate dopo gli eventi raccontati in Avengers: Endgame. Nel cast anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron ha diretto le puntate, mentre Michael Waldron ha scritto la sceneggiatura.

Zenimation tornerà con la seconda stagione dall'11 giugno, regalando nuove puntate che sfruttano anche titoli recenti come Raya e l'ultimo drago per offrire dei contenuti in grado di rilassare e scaricare la tensione. David Bess ha creato la serie e ha curato il montaggio degli episodi.

Il 25 giugno debutterà The Mysterious Benedict Society con al centro un gruppo di orfani che studiano in una scuola chiamata L'Istituto e si ritrovano alle prese con un piano malefico con ramificazioni globali. Il progetto si basa sul romanzo di Trenton Lee Stewart. Nel cast Tony Hale e un gruppo di giovani attori.

Il 2 luglio arriverà Monsters at Work, una nuova serie animata ambientata dopo il film con protagonisti Mike e Sulley. Monstropolis ora attinge alle risate dei bambini per ottenere l'energia e tra i protagonisti ci sarà il giovane Tylor Tuskmon, un mostro diplomatosi a pieni voti che ha sempre sognato di spaventare i più piccoli, ritrovandosi però alle prese con una situazione ben diversa rispetto ai suoi piani.

La nuova versione di Turner e il casinaro debutterà il 16 luglio e avrà come protagonista Josh Peck nel ruolo di Scott Turner, il figlio del detective interpretato da Tom Hanks nel film del 1989.

Chip 'N' Dale: Park Life arriverà su Disney+ il 23 luglio per raccontare le avventure di Cip e Ciop e altri iconici personaggi della Disney, tra cui Pluto, mentre affrontano ostacoli e problemi di vario tipo. I 36 episodi della durata di 7 minuti sono diretti da Jean Cayrol e prodotti da Marc du Pontavice di Xilam Animation.