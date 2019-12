Disney conquista l'80% del box office di tutto il 2019

La Disney, ad oggi, ha ben 8 dei suoi film tra i primi al Box Office del 2019, ottenendo l'80% degli incassi cinematografici dell'anno. Questo dominio senza precedenti è sorprendente e insolito, ma segna un cambiamento nel cinema che potrebbe influenzare il futuro dell'industria.

Tra gli 8 film presenti c'è, ovviamente, il recente Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che ha incassato 175,5 milioni di dollari a livello nazionale nel suo weekend di apertura. L'anno è, però, stato dominato da Avengers: Endgame, seguito poi da titoli come Il Re Leone, Captain Marvel, Aladdin, Spider-Man: Far from Home, Frozen 2 e Toy Story 4.

La Disney ha acquistato Marvel, Pixar e Star Wars nell'ultimo decennio e si è impegnata a realizzare i film più grandi, strategia che ha vinto su tutti i fronti, visti i risultati al botteghino. Kevin Mayer, capo dei prodotti diretti al consumatore Disney, ha rilasciato una dichiarazione in merito al sito The Verge, spiegando di come Disney sia orgogliosa di rilasciare prodotti popolari che il pubblico attende sempre con calore: "Non siamo imbarazzati dal fatto che abbiamo grandi film di successo che piacciono alla gente. Se guardi al box office, questo è un indicatore di quanto siano popolari e accolti questi film da un pubblico reale"

Ma cosa aspetta alla Disney nel 2020? Ci sono un paio di titoli importanti che arriveranno al cinema, tra cui un adattamento live-action di Mulan, Black Widow e The Eternals, ma nessun titolo di grande rilevanza come quelli rilasciati nel 2019. Ma per il colosso dell'intrattenimento, uno degli obiettivi più rilevanti del prossimo anno sarà quello di portare ancora di più al successo Disney+, la nuova piattaforma streaming che già ad oggi ha lanciato vari contenuti esclusivi, come la serie The Mandalorian.

Avengers: Endgame, come Marvel ha fatto del film un evento cinematografico senza precedenti