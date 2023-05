Disney comincerà a rimuovere contenuti dalla piattaforma: che fine faranno i film e le serie Marvel?

Dopo la perdita di 4 milioni di abbonati, Disney ha annunciato un cambio di strategia che la porterà a rimuovere alcuni contenuti dalle proprie piattaforme streaming, Disney+ e Hulu.

Non solo, il colosso dell'intrattenimento ha anche annunciato che entro l'anno presenterà una nuova app che racchiuderà i cataloghi di entrambe le piattaforme sopracitate (al momento solo negli Stati Uniti dato che in Italia i contenuti di Hulu arrivano direttamente su Disney+).

Niente paura, però, i film e le serie Marvel, così come il resto dei grandi franchise come I Simpson, I Griffin e Star Wars, rimarranno stabilmente sulla piattaforma, in quanto continuano a essere visualizzati da milioni di persone. Tuttavia, quei contenuti che invece non ricevono la giusta attenzione o non fanno abbastanza presa verranno rimossi e venduti ad altre piattaforme o network così da avere almeno un ritorno economico in termini di pubblicità e introiti in generale, ammortizzando così le perdite.

Di sicuro, il fatto che Disney - come già aveva annunciato parallelamente Kevin Feige tempo fa, ha tutta l'intenzione di ridurre la produzione di contenuti per lo streaming per concentrarsi di più sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

"Stiamo rivedendo i contenuti dei nostri servizi DTC [Direct-to-Consumer] per allinearli ai cambiamenti strategici del nostro approccio. Di conseguenza, elimineremo alcuni contenuti dalle nostre piattaforme di streaming e attualmente prevediamo di dover sostenere una spesa di svalutazione di circa 1,5-1,8 miliardi di dollari. L'onere, che non sarà registrato nei risultati del nostro segmento, sarà rilevato principalmente nel terzo trimestre, quando completeremo la revisione e rimuoveremo i contenuti. In futuro, intendiamo produrre meno contenuti in linea con questo cambiamento strategico".

In sostanza, Disney vuole assicurarsi che tutti i contenuti che produce siano in grado di raggiungere gli spettatori.