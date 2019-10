Disney+ premia il binge watching con 1000 dollari!

Disney+ premia il binge watching sulla sua piattaforma streaming con 1000 dollari. Un fortunato o una fortunata spettatrice si aggiudicherà la somma semplicemente guardando 30 film o serie tv Disney in 30 giorni.

Reviews.org ha postato un'inserzione in cui si cerca un fan Disney disposto a guardare 30 film o serie tv in 30 giorni. Chi verrà scelto verrà ricompensato con 1000 dollari, un account Disney+ gratis e con una serie di prodotti che lo aiutino nel suo binge watching.

Ecco ri requisiti richiesti: 1) Essere maggiorenne, 2) Essere cittadino americano o avere un permesso di soggiorno permanente 3) Essere veloce come un fiume che scorre, con la forza di un tornado. Basta compilare un formo specificando i propri dati, il film Disney preferito, una recensione del film in questione e le risposte a una serie di domande che permetteranno ai selezionatori di capire se il candidato è qualificato al lavoro offerto da Disney+.

Buffy - l'ammazzavampiri: Disney+ sta per fare un annuncio sul reboot?

Solo poche ore fa sono stati svelati gli oltre 600 titoli che saranno disponibili su Disney+ al momento del debutto della piattaforma streaming, il 12 novembre. Oltre ai film Disney e Marvel, si segnalano le serie ispirate a Star Wars inclusa The Mandalorian, mentre sono in preparazione uno show con Ewan MacGregor di nuovo nei panni di Obi-Wan Kenobi e un prequel di Rogue One: A Star Wars Story incentrato su Cassian Andor.