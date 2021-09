Disney annuncia che il resto dei suoi film del 2021 debutterà esclusivamente nei cinema

Tutti i film Disney in uscita nella seconda metà del 2021 usciranno in sala in esclusiva prima di arrivare in streaming su Disney, l'annuncio ufficiale in un comunicato.

Disney ha annunciato ufficialmente che tutti i restanti film in uscita nel 2021 usciranno esclusivamente nei cinema prima di arrivare in streaming su Disney+. La decisione è stata presa in virtù della crescita del box office americano nonostante l'emergenza sanitaria.

Eternals: una foto dei protagonisti

"Poiché la fiducia nel cinema continua a crescere, non vediamo l'ora di intrattenere il pubblico nelle sale pur mantenendo la flessibilità di offrire ai nostri abbonati Disney+ il dono di Encanto durante le festività natalizie" ha dichiarato la CEO di Disney Media & Entertainment Distribution Kareem Daniel in un comunicato.

Encanto, film d'animazione su una magica famiglia colombiana con le musiche di Lin-Manuel Miranda, uscirà nei cinema USA per un mese il 24 novembre per poi approdare su Disney+ la viglia di Natale.

Gli altri titoli Disney saranno nei cinema in esclusiva per 45 giorni. Eternals uscirà il 5 novembre, mentre il remale di West Side Story sarà in sala il 10 dicembre. Gli altri titoli includono The Last Duel, Ron - Un amico fuori programma e The King's Man.

Scarlett Johansson accusa Disney di voler "nascondere" la causa: "Perché sono così preoccupati?"

Indicazioni positive dal box office sono arrivate con l'uscita del cinecomic Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, uscito nelle sale due settimane fa, che ha infranto il record di incassi del Labor Day. il primo film Marvel dedicato a un eroe asiatico ha incassato 247,6 milioni globali, segno della volontà del pubblico di ricostruire un rapporto di fiducia con le sale.

D'altronde, Disney è scossa dalla causa legale intentatale contro dalla diva Scarlett Johansson, interprete di Black Widow per un decennio, che ha accusato la società di aver violato il contratto distribuendo Black Widow sul servizio streaming Disney+ nello stesso momento in cui la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche. Precedente pericoloso a cui Disney sembra intenzionata a porre rimedio per evitare che il problema si ripeta.