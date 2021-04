Oscar 2021: Soul è il Miglior Film d'Animazione, premiata anche la colonna sonora

Il nuovo gioiellino Pixar Soul conquista due premi agli Oscar 2021, oltre al previsto Oscar per il miglior film d'animazione, la pellicola ha conquistato anche la statuetta per la miglior colonna sonora firmata da Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste.

Soul: una foto del film

Quello per Soul è il terzo Oscar conquistato dal regista Pete Docter e il primo dalla produttrice Dana Murray.

"Questo film è iniziato come una lettera d'amore al jazz, ma non avevamo idea di quanto il jazz ci avrebbe insegnato sulla vita" ha esclamato Pete Docter ritirando l'Oscar. "Non possiamo controllare cosa accade, ma come un musicista jazz possiamo trasformare gli eventi in qualcosa di valore e bellezza".

Protagonista di Soul è Joe Gardner, un insegnate di musica jazz alle prese con una importante opportunità, che rischia però di essere sprecata a causa di un fatale errore che porterà la sua anima a vagare nel cosmo. Sarà questo l'inizio di un lungo percorso alla ricerca del vero se stesso, attraverso il seminario You, cercando di ritrovare la strada verso casa.

Soul: la conclusione della trilogia esistenziale di Pete Docter

Nel suo discorso di ringraziamento, Jon Batiste, collaboratore del fondatotore dei Nine Inch Nails Trent Reznor e di Atticus Ross, ha chiamato in causa Duke Ellington, Bach e Nina Simone spiegando:

"Sapete, Dio ci ha dato 12 note, sono le stesse 12 note che aveva Duke Ellington, che aveva Bach, Nina Simone. Voglio sottolineare che ogni regalo è speciale. Ogni contributo con la musica che arriva dal divino negli strumenti nel film, nelle menti, nei cuori e nelle anime di ogni persona che la ascolta, le storie che accadono quando la ascolti e guardi il film e le storie che condividi, i ricordi che crei sono incredibilmente speciali. Sono grato a Dio per queste 12 note".