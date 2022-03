Disney+ annuncia un’abbonamento più economico, ma con pubblicità

Disney+ ha appena annunciato la futura introduzione di un abbonamento più economico supportato dalla pubblicità per il suo servizio di streaming: la principale motivazione del nuovo piano meno costoso sarebbe quella di accrescere il numero degli abbonati che negli ultimi mesi ha subito un rallentamento.

Secondo alcune indiscrezioni, riportate da svariate testate giornalistiche statunitensi, è arrivata proprio in queste ore la conferma dalla stessa Disney e sembra che, con tutta probabilità, l'abbonamento in questione diverrà disponibile negli Stati Uniti verso la fine del 2022, prima di arrivare anche in Europa nel corso del 2023.

"Sin dal suo lancio, gli inserzionisti hanno chiesto a gran voce l'opportunità di poter partecipare a Disney+, non solo per via della crescente domanda di più spazio pubblicitario in streaming" ha dichiarato Rita Ferro, presidente vendite e partnership pubblicitarie di casa Disney, "Disney+ potrà offrire agli inserzionisti uno dei migliori ambienti premium nel settore dello streaming, vista la presenza di alcuni dei marchi più amati come Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic".

Per quanto concerne il prezzo del nuovo abbonamento di Disney+, al momento non ci sono notizie ufficiali disponibili in merito anche se sappiamo per certo che un'eventuale aggiunta della pubblicità renderebbe Netflix e Apple TV+ gli unici servizi di streaming privi di annunci in tutto il mondo.