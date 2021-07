Disappointment Blvd: Parker Posey entra nel cast del film di Ari Aster

Disappointment Blvd, il nuovo film con star Joaquin Phoenix, avrà tra i membri del cast anche Parker Posey e Zoe-Lister Jones.

La trama del progetto è ancora avvolto dal mistero, ma secondo alcune indiscrezioni racconterà la storia di un imprenditore di successo seguendone la vita nel corso di più decenni.

Irrational Man: un primo piano di Parker Posey

Joaquin Phoenix avrà il ruolo del protagonista di Disappointment Blvd. e sarà scritto e diretto da Ari Aster, alla sua terza prova dietro la macchina da presa dopo Hereditary e Midsommar.

Il cast, davvero stellare, può contare sull'arrivo di Parker Posey (C'è posta per te), Zoe Lister Jones (How It Ends), Stephen McKinley Henderson (Lady Bird), Michael Gandolfini (The Many Saints of Newark), Denis Ménochet (Inglorious Basterds), e Hayley Squires (I, Daniel Blake).

Tra gli interpreti anche Nathan Lane (The Producers), Patti LuPone (Frasier), Amy Ryan (Birdman) e Kylie Rogers (Home Before Dark).

Joaquin Phoenix, nei prossimi mesi, sarà impegnato nelle riprese di Kitbag, in cui sarà Napoleone con la regia di Ridley Scott. L'attore premio Oscar reciterà nuovamente accanto a Rooney Mara nel prossimo film diretto da Lynne Ramsay, Polaris.

Per ora, inoltre, non è ancora stata esclusa la possibilità che venga prodotto un sequel di Joker, il lungometraggio che lo ha portato a conquistare la statuetta assegnata dall'Academy.