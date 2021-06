Disappointment Blvd.: Nathan Lane, Patti LuPone e Amy Ryan affiancano Joaquin Phoenix

Si amplia il cast del nuovo film di Ari Aster, Disappointment Blvd.: Nathan Lane, Patti LuPone, Kylie Rogers e Amy Ryan affiancheranno il protagonista Joaquin Phoenix nella pellicola firmata dal regista di Hereditary e Midsommar.

Disappointment Blvd., scritto e diretto da Ari Aster, è attualmente descritto come "un ritratto intimo, e che segue vari decenni, di uno degli imprenditori di maggior successo di sempre".

Attualmente non è stato svelato alcuna possibile data prevista per l'inizio delle riprese, anche se il progetto dovrebbe prendere il via prima di Kitbag, in cui Joaquin Phoenix avrà la parte di Napoleone Bonaparte.

Ci sono diverse teorie su quale genere sarà esattamente il genere di Disappointment Blvd., che Ari Aster ha definito "commedia da incubo" e "film horror surrealista ambientato in un presente alternativo".