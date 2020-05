Diletta Leotta è una sexy Daenerys de Il Trono di Spade: la foto su Instagram

Diletta Leotta ha scelto il suo personaggio preferito de Il Trono di Spade è ha pubblicato una foto su Instagram con un look sexy ispirato a Daenerys Targaryen.

Diletta Leotta come Daenerys Targaryen de Il Trono di Spade

Diletta Leotta si è trasformata in Daenerys Targaryen in una foto su Instagram. La conduttrice di DAZN ha passato questo periodo a recuperare il Trono di Spade ed il suo personaggio preferito è quello interpretato da Emilia Clarke a cui ha dedicato una simpatica acconciatura. A completare il look, una sexy scollatura e gli occhi azzurri, effetto di un filtro.

Il trono di spade: Emilia Clarke e Kit Harington in una scena della premiere dell'ottava stagione

Daenerys Targaryen è uno dei personaggi più interessanti de Il trono di spade, l'adattamento televisivo della saga creata da George R. R. Martin. Diletta Leotta ha deciso di recuperare la serie in questo periodo in cui è rimasta a casa. Il volto del Calcio su DAZN è rimasta talmente affascinata dalla Madre dei Draghi che ha deciso di dedicarle la nuova acconciatura di capelli in uno scatto pubblicato su Instagram, diventato subito virale. La conduttrice ha scritto "Effetti collaterali da #GameofThrones". Quali saranno gli effetti collaterali sui fan?

Diletta Leotta tornerà presto davanti alle telecamere, ieri è arrivata la notizia che il campionato di calcio tornerà il prossimo 20 giugno e la giornalista sportiva riprenderà il suo posto a bordo campo per raccontare gli incontri trasmessi da DAZN.