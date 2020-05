Diletta Leotta: le sue foto hot rubate in vendita sui canali telegram di revenge porn

Foto hot di Diletta Leotta e di Wanda Nara erano vendute su alcuni canali Telegram chiusi grazie all'azione della polizia postale scattata in seguito alla denuncia della conduttrice televisiva. Tra gli arrestati un minore di Palermo che vendeva le foto per due euro.

Alcuni anni fa dal telefono di Diletta Leotta furono rubate da un hacker alcune foto intime. Le stesse sono finite su web e sono state messe in vendita sul servizio di messaggistica istantanea Telegram. La denuncia di Diletta ha messo in moto la macchina della polizia postale che ha denunciato gli amministratori di tre canali, un diciasettenne di Palermo, un 35enne della provincia di Nuoro e un 29enne bergamasco che avrebbe pubblicato foto e video della sua ex fidanzata, la polizia ha chiuso i canali e sequestrato migliaia di foto tra cui anche alcune di Wanda Nara, opinionista al Grande Fratello Vip 2020.

I canali erano specializzati nel cosiddetto revenge porn, uno di questi si chiamava 'Stupro tua sorella 2.0'. Contro gli amministratori di questi siti e quelli di di pedopornografia si è schierata anche Anonymous con la campagna #OpRevengeGram.