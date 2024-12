Diletta Leotta, fortunata nel lavoro ma non in amore: si prende l'isola ma perde Loris?

La conduttrice de La Talpa sarebbe stata promossa alla conduzione di un noto reality, ma nel frattempo sembra che il suo matrimonio sia entrato in crisi.

Diletta Leotta è al centro di indiscrezioni sia professionali che personali. Dopo il flop del reality La Talpa, chiuso in anticipo per i bassi ascolti, la conduttrice sembra destinata a rimanere a Mediaset. Stando ai rumors diffusi dal giornalista Gabriele Parpiglia, Pier Silvio Berlusconi sarebbe intenzionato a darle una nuova occasione, affidandole un programma di punta della rete.

Diletta Leotta alla conduzione de L'Isola dei Famosi?

Con la fine del Grande Fratello prevista per marzo, Mediaset è pronta a rilanciare L'Isola dei Famosi, nonostante le difficoltà registrate nelle ultime edizioni, quando gli ascolti del survival game non hanno brillato. Dopo una stagione condotta da Vladimir Luxuria, il format potrebbe vedere un cambio alla guida, con Diletta Leotta come nuova conduttrice.

La decisione, secondo Parpiglia, sarebbe fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, nonostante le critiche ricevute per la gestione de La Talpa, durante la quale la Leotta avrebbe utilizzato un auricolare per ascoltare i suggerimenti della regia. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha alimentato i commenti negativi sulla sua performance.

Diletta Leotta, Loris-Karius e la piccola Aria Rose

Problemi personali: crisi con Loris Karius

Sul fronte privato, Diletta Leotta starebbe affrontando un momento complicato nella relazione con il marito, il calciatore tedesco Loris Karius, padre della loro figlia Aria Rose, nata lo scorso agosto. La coppia, sposatasi il 22 giugno 2024, sarebbe in crisi a causa di alcuni messaggi compromettenti che il portiere avrebbe trovato sul telefono della conduttrice.

Secondo quanto riportato dal giornalista, questi messaggi, scambiati con un personaggio molto noto, avrebbero incrinato la fiducia tra i due, portandoli a vivere un momento di forte tensione. Per cercare di salvare il matrimonio, Diletta e Loris sarebbero volati negli Stati Uniti, dove starebbero tentando di ricucire il loro rapporto.