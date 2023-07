Loris Karius a Diletta Leotta: “Al primo appuntamento non avrei mai immaginato che avremmo avuto un figlio'

Diletta Leotta ha intervistato Loris Karius, il portiere del Newcastle al quale è legata sentimentalmente dall'autunno del 2022. Il volto di Dazn ha ospitato il portiere tedesco durante la nuova puntata di Mamma Dilettante, il podcast e vodcast disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione.

Diletta Leotta e Loris Karius stanno per avere il loro primo figlio. Il parto è previsto ad agosto, come ha rivelato la stessa giornalista a Verissimo: "Il termine è il 16 agosto, il giorno del mio compleanno, e mia figlia nascerà a Milano", ha raccontato la giornalista in quell'occasione.

Loris Karius, che oggi gioca in Premier League al Newcastle, ha dovuto rispondere anche a qualche domanda insidiosa della sua compagna, la quale gli ha chiesto se, quando si sono incontrati per la prima volta a Parigi, avesse immaginato che sarebbero diventati genitori. "Al nostro primo incontro non pensavo a questo tipo di cose. Sarebbe stato un po' eccessivo. Ad essere onesto stavo solo cenando, chiacchierando un pò", ha risposto Loris.

"Mi stavo semplicemente divertendo. Sarebbe esagerato dire che la prima sera potevo immaginare che oggi avremmo avuto un figlio. In quel momento non ci pensavo. Magari adesso possiamo avere uno, due o tre figli. Non penso che dobbiamo già pianificare il futuro", ha aggiunto il portiere, mentre la Leotta si è finta offesa. Lei sostiene di aver detto subito alle amiche di aver incontrato l'uomo della sua vita.

Nel corso della puntata, forse per farsi perdonare da Karius per il momento di imbarazzo legato alla domanda precedente, Diletta ha condiviso con il suo compagno e il pubblico un episodio della sua adolescenza che le causò altrettanto disagio. "Una volta mio padre mi venne a prendere in discoteca, in Sicilia, ed è andato dal dj. Una volta lì gli ha detto di chiamarmi, di fronte a tutti. Era una discoteca enorme. Il dj fermò la musica e disse: 'Piccola Diletta tuo padre ti sta aspettando fuori'. Ed io pensai: 'No, non ci credo'", ha raccontato la Leotta ad un divertito Karius.

Il portiere tedesco è convinto che lui non farebbe mai con sua figlia ciò che Diletta ha condiviso riguardo all'episodio della sua adolescenza. "Se neghi troppo spesso qualcosa a qualcuno, poi gli viene più voglia di farlo. Bisogna trovare il giusto equilibrio", ha affermato Loris Karius.