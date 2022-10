Diletta Leotta e Loris Karius fanno sul serio: le prime foto

Loris Karius e sbarcato a Milano per andare a casa di Diletta Leotta: le foto confermano il gossip sulla coppia.

Dopo le voci dei giorni scorsi, il gossip tra Diletta Leotta e Loris Karius ha preso forma nelle ultime ore. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto che vedono il portiere del Newcastle entrare nel palazzo dove abita la conduttrice di Dazn a Milano

Una delle giornaliste più sexy della televisione italiana, ed uno dei calciatori più sexy europei, sono i protagonisti del gossip più chiacchierato di queste ultime ore. Le voci che Diletta Leotta e Loris Karius avessero iniziato a vedersi circolavano da giorni. Le prime indiscrezioni sono state pubblicate dal settimanale Gente che ha scritto che Diletta Leotta, dopo la fine della relazione con Giacomo Cavalli, aveva iniziato a frequentare un "nuovo amico"

Il volto di questo amico di Diletta è quello di Loris Karius, il portiere è stato fotografato dai paparazzi di Chi a Milano, il numero uno tedesco è sbarcato nel capoluogo lombardo con un volo privato. Poco dopo, è stato visto varcare la soglia del modernissimo palazzo in cui risiede Diletta Leotta, a Milano.

Loris Karius è noto per essere stato protagonista, in negativo, della finale della UEFA Champions League 2017-2018, in cui il Real Madrid sconfisse il Liverpool. Il portiere commise una serie di clamorose papere che costarono la vittoria alla squadra inglese. Successive analisi mediche stabilirono che, probabilmente, l'estremo difensore aveva subito un forte trauma cranico durante uno scontro con un calciatore madrileno, da qui la mancanza di lucidità e reattività. Attualmente ha un contratto con la squadra inglese del Newcastle con scadenza a gennaio.