A Different Man, la star Marvel Sebastian Stan irriconoscibile nel trailer del film A24

A24 ha diffuso in streaming il trailer di A Different Man di Aaron Schimberg, con Sebastian Stan nel ruolo di una persona dal volto deforme che si sottopone a un intervento di chirurgia ricostruttiva per cambiare il proprio aspetto.

Stan è stato premiato con il premio come miglior attore al Festival di Berlino per il suo lavoro nel film, che si appresta così a debuttare nelle sale americane il prossimo autunno.

Il film segue Edward, un aspirante attore affetto da neurofibromatosi, una malattia genetica che causa la crescita di tumori sulla pelle e sulle ossa. Stan interpreta Edward con un trucco protesico modellato sul suo co-protagonista Adam Pearson, un attore realmente affetto da neurofibromatosi che ha recitato in film come Under the Skin e Chained for Life dello stesso Schimberg.

Dopo l'intervento di ricostruzione facciale, Edward viene elogiato per il suo nuovo aspetto da colleghi e altri. Ma poi incontra Oswald (Pearson), un attore che lo interpreta in uno spettacolo teatrale basato sulla sua vita. Edward diventa ossessionato da Oswald, che è identico a lui prima dell'intervento.

Sebastian Stan aveva paura di camminare da solo a New York con il trucco prostetico di A Different Man

Alla premiere del film, tenutasi al Sundance Film Festival a gennaio, Stan ha raccontato che andava in giro per New York con il suo trucco protesico per vedere come la gente lo avrebbe trattato.

"Ho interagito con le persone ed è stato davvero interessante", ha raccontato. "È stato spaventoso vedere quanto sia limitata l'interazione tra due estremi: non affrontare il problema o compensare eccessivamente. Le uniche persone più oneste sono state i bambini. Ho avuto un'interazione con una bambina, e la sua mamma cercava di fare la cosa giusta, ma nel fare la cosa giusta in realtà impediva alla bambina di vivere semplicemente un'esperienza. È stata coraggiosa e audace, e questi sono i bambini, giusto? Vogliono solo sapere, non vogliono giudicare. È stata una lezione di apprendimento per me".