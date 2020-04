Diego Luna: “Guardare Chernobyl in quarantena è stato un grosso errore”

Rogue One: Diego Luna interpreta Cassian Andor

L'attore messicano Diego Luna ha raccontato la sua esperienza vedendo la miniserie Chernobyl durante la quarantena. Lo ha fatto durante une conversazione video con Eric Kohn, caporedattore del sito IndieWire, dove si è parlato della carriera di Luna e di ciò che sta facendo attualmente. L'attore era a Londra quando gli è stato detto di tornare a casa, e prima di partire ha iniziato a guardare la miniserie basata sul disastro nucleare del 1986: "Un grosso errore. Terrificante! In quella serie ho visto le reazioni dei governi al COVID-19. All'inizio, quando dicono che non sta accadendo nulla, che è tutto sotto controllo. Era esattamente come quello che stiamo vivendo ora."

Chernobyl: una scena con Jared Harris

Chernobyl, basato sul disastro e sul tentativo del governo sovietico di insabbiare il tutto, è andato in onda su HBO lo scorso anno, dal 6 maggio al 3 giugno, mentre in Italia è stato trasmesso da Sky Atlantic dal 10 giugno all'8 luglio. Il progetto ha vinto, tra le altre cose, l'Emmy per la miglior miniserie (e anche i riconoscimenti per la regia, la sceneggiatura e la colonna sonora nella medesima categoria seriale), e il Golden Globe nella stessa categoria e per la performance di Stellan Skarsgård.

Diego Luna, lanciato a livello internazionale nel 2001 da Y tu mamá también, è recentemente apparso nella serie Netflix Narcos: Mexico e nel film Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen. Quest'anno lo si potrà vedere in nel lungometraggio drammatico Wander Darkly, presentato al Sundance lo scorso gennaio. Prossimamente girerà una miniserie per Disney+ in cui tornerà nei panni di Cassian Andor, uno dei protagonisti di Rogue One: A Star Wars Story. Al suo fianco ci sarà anche Alan Tudyk nel ruolo del droide K-2SO. La trama del progetto è attualmente sconosciuta, e lo stesso Luna, a domanda diretta nel corso dell'intervista di IndieWire, ha detto di non poter svelare nulla sul contenuto della miniserie.