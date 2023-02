Die Hart the Movie: John Travolta insegna a Kevin Hart come diventare una action star nel trailer

Prime Video ha svelato il trailer della commedia Die Hart the Movie. Nel promo, una versione fictional di Kevin Hart va a lezione da John Travolta per imparare a diventare un eroe d'azione.

Il film, in arrivo in streaming il 24 febbraio, vede John Travolta nei panni di un insegnante della scuola di addestramento per eroi d'azione frequentata da Kevin Hart, con lui anche Nathalie Emmanuel e Josh Hartnett.

Tutto quello che sappiamo su Die Hart

Die Hart è uscito per la prima volta su Quibi come serie, ma i diritti sono stati successivamente acquisiti da Roku quando Quibi è stato chiuso. Secondo quanto riferito, lo show è diventato un grande successo per lo streamer e la stagione 2, Die Hart 2: Die Harter, ha ricevuto il via libera all'inizio dello scorso anno con Ben Schwartz, Paula Pell e la star di Peacemaker John Cena che si sono uniti al cast. Il film in uscita, diretto da Eric Appel, è una versione condensata della prima stagione dello show, che racconta la storia di una versione fittizia di Hart che frequenta la scuola di addestramento per eroi d'azione per ottenere un ruolo nel film dell'acclamato regista Claude Van De Veldé (Jean Reno).

John Travolta interpreta Ron Wilcox, l'insegnante di Hart. Nathalie Emmanuel, meglio conosciuta per il suo ruolo di Ramsey in numerosi film di Fast & Furious, interpreta Jordan, la spalla di Wilcox. Josh Hartnett appare solo brevemente nel trailer di Die Hart, ma, come Kevin Hart, interpreta una versione fittizia di se stesso.