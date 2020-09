Die Hart: Quibi annuncia il rinnovo della comedy con Kevin Hart

Die Hart, la serie di Kevin Hart prodotta per Quibi, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione. Il progetto è stato realizzato per la piattaforma di streaming che offre contenuti della durata di pochi minuti ed è stato il titolo più visto durante l'estate.

I nuovi episodi dello show saranno intitolati Die Harter e proseguiranno la storia del protagonista, una versione alternativa di Kevin Hart, che cerca di uscire dal ruolo di spalla comica partecipando alla scuola più famosa per esperti in scene d'azione. Durante il suo soggiorno sarà però messo alla prova confrontandosi con il lunatico preside della scuola (John Travolta) e una studentessa rivale dalla mente molto chiusa (Nathalie Emmanuel).

Hart sarà produttore esecutivo della seconda stagione in collaborazione con Jeff Clanagan per LOL Studios che ha annunciato: "Siamo entusiasti nel produrre la seconda stagione di Die Hart e di continuare a lavorare nel proporre dei contenuti comici di primo livello e le nostre proprietà intellettuali sul mercato".

Kevin Hart, in veste di produttore, ha spiegato recentemente che ha messo alla prova il proprio team per capire cosa produrre nonostante fosse possibile farlo solo virtualmente: "Abbiamo sfidato il team a produrre e proporre nuove cose e affrontare con energia questo periodo. Non è mai il momento di sedersi e lasciarsi andare alla nostra miseria. Si è sempre trattato di provare in modo costante, ecco cosa ci ha fatto andare avanti durante la pandemia".