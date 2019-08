Dickinson: il trailer dell'irriverente serie Apple con Hailee Steinfeld

Il primo trailer di Dickinson, la serie tv prodotta da Apple, fa una promessa ai suoi futuri spettatori, quella di gettare nuova luce sulla vita della poetessa Emily Dickinson. D'altronde sul fatto che non fosse poi quella timida reclusa descritta per anni nelle antologie scolastiche esiste già una lunga letteratura, da cui lo show creato per Apple TV+ sembra voler prendere a piene mani.

Nella clip pubblicata online, infatti, Hailee Steinfeld, che interpreta la protagonista, è quanto di più lontano esista dall'introversa letterata. La Emily di Apple TV+ è una giovane ragazza ribelle e sognatrice, che mal sopporta i vincoli imposti dalla società e rappresenta, testuali parole della mamma, una rovina per la sua famiglia. Non sappiamo bene a cosa si riferisca ma, stando a una breve sequenza del trailer, sembra che a un certo punto deciderà addirittura di unirsi a un circo.

In base alla descrizione ufficiale rilasciata da Apple: "Dickinson esplora con audacia i vincoli della società, di genere e della famiglia dal punto di vista della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson". Creata da Alena Smith (The Affair, The Newsroom), e prodotta a livello esecutivo dalla stessa Hailee Steinfeld, Dickinson è attesa al debutto sulla piattaforma Apple TV+ a partire dal prossimo autunno.