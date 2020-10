Dickinson 3: Apple annuncia il rinnovo della serie con Hailee Steinfeld

La produzione di Dickinson 3 è stata confermata: Apple ha rinnovato la serie con Hailee Steinfeld per una terza stagione.

Dickinson 3 ha ottenuto il via libera alla produzione: Apple ha infatti annunciato il rinnovo della serie con Hailee Steinfeld in cui si racconta la giovinezza della giovane scrittrice.

Lo show tornerà sugli schermi della piattaforma di streaming, con la seconda stagione, venerdì 8 gennaio 2021 come rivela il teaser.

Nella seconda stagione di Dickinson ci saranno come guest star Nick Kroll nel ruolo di Edgar Allan Poe, Timothy Simons che sarà Frederick Law Olmstead, Ayo Edebiri nella parte di Hattie e Will Pullen in quella di Nessuno.

Il nuovo capitolo della storia di Emily Dickinson, ruolo affidato a Hailee Steinfeld, mostrerà la giovane artista alle prese con l'attenzione della società mentre cerca di capire se cercare di raggiungere la fama possa rappresentare un gioco pericoloso.

Nel cast dello show ci sono anche Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, e il rapper Wiz Khalifa.

La serie viene descritta da Apple in questo modo: "Dickinson esplora con audacia i vincoli della società, di genere e della famiglia dal punto di vista della giovane poetessa ribelle Emily Dickinson". Creata da Alena Smith (The Affair, The Newsroom), e prodotta a livello esecutivo dalla stessa Hailee Steinfeld.