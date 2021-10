Diario di una schiappa: il trailer del nuovo film animato in arrivo su Disney+

Il 3 dicembre arriverà su Disney+ il nuovo film animato Diario di una schiappa e online è stato condiviso il trailer che mostra le prime scene del progetto.

Nel video il protagonista spiega che sta per iniziare la scuola media, per fortuna con il suo migliore amico al suo fianco, e i due devono cercare di sopravvivere alle difficoltà esistenti in classe e fuori.

Il primo libro della serie bestseller mondiale di Jeff Kinney arriva su Disney+ nella nuovissima avventura animata Diario di una schiappa.

Al centro della trama c'è Greg Heffley: un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alle scuole medie. A peggiorare le cose, l'adorabile migliore amico di Greg, Rowley, sembra affrontare la vita e riuscire in tutto con estrema facilità! Mentre i dettagli dei suoi esilaranti - e spesso disastrosi - tentativi di sentirsi adeguato riempiono le pagine del suo diario, Greg impara ad apprezzare i veri amici e la soddisfazione che deriva dal lottare per ciò che è giusto.

Il lungometraggio animato è diretto da Swinton Scott (Futurama) ed è stato scritto e prodotto da Jeff Kinney.

Nella versione originale ci sono le voci di Brady Noon (Stoffa da campioni: cambio di gioco) nel ruolo di Greg Heffley, Ethan William Childress (mixed-ish) in quello di Rowley Jefferson e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) in quello di Frank Heffley.